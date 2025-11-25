Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Общество

Льготы на питание для детей студентов предложили ввести в Нижнем Новгороде

25 ноября 2025 18:09 Общество
Льготы на питание для детей студентов предложили ввести в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Комиссия городской Думы Нижнего Новгорода по патриотическому воспитанию, молодежной политике, физкультуре и спорту поддержала инициативу Молодежной палаты о предоставлении льгот на питание детям из студенческих семей. Вопрос рассмотрели на заседании 24 ноября, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

С предложением выступил председатель Молодежной палаты при гордуме Алексей Филимонов. Он отметил, что инициатива направлена на поддержку студенческих семей, которые, по его словам, являются самой активной, но одновременно и самой уязвимой категорией молодежи.

Филимонов напомнил, что 14 октября Молодежная палата приняла решение внести изменения в действующее постановление, чтобы помочь молодым людям, совмещающим учебу с родительскими обязанностями. Он подчеркнул, что работа по защите интересов таких семей ведется с прошлого года.

По его словам, Молодежная палата одной из первых в стране выступила с предложением закрепить понятие "студенческая семья" в федеральном законодательстве. Сейчас оно уже введено в закон о молодежной политике. Под эту категорию подпадают молодые семьи, где оба супруга (или один родитель, в случае, если он является единственным родителем или опекуном) до 35 лет обучаются в колледже или вузе и воспитывают ребенка.

"Теперь, когда понятие закреплено на федеральном уровне, мы предлагаем первыми ввести дополнительные льготы для студенческих семей на местном уровне", — добавил он.

Согласно предложению, с 2026 года предполагается полностью компенсировать питание детей студентов в муниципальных школах и на 50% — в детских садах.

В настоящее время в Нижнем Новгороде в студенческих семьях воспитываются 108 детей: девять школьников, 25 малышей в возрасте от года до трех лет и 74 ребенка от трех до семи лет.

Для реализации инициативы потребуется 2,4 млн рублей в год. Филимонов отметил, что эта мера станет точечной поддержкой в рамках демографической политики и Пятилетия семьи, объявленного губернатором региона.

Спикер городской Думы Евгений Чинцов выразил уверенность, что инициативу следует поддержать. В итоге депутаты рекомендовали гордуме принять проект внесения изменения в соответствующее постановление. Вопрос будет рассмотрен на заседании городского парламента. 

Напомним, что с февраля 2025 года беременные нижегородские студентки, обучающиеся очно в колледжах и вузах, могут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Гордума Семья Студенты
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных