Экономика

Нижегородцам нужно 3,5 года, чтобы накопить на ипотечный взнос

01 декабря 2025 09:00
Нижегородцам нужно 3,5 года, чтобы накопить на ипотечный взнос

Жителям Нижегородской области в среднем требуется три с половиной года, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. К такому выводу пришли аналитики РИА Новости.

Специалисты агентства составили рейтинг регионов России по срокам накопления на стартовый взнос за квартиру площадью 60 кв. метров. В расчетах учитывалась семья из двух работающих взрослых и одного ребёнка. Предполагалось, что половина их свободного дохода (за вычетом прожиточных минимумов) ежемесячно откладывается на вклад.

Медианная зарплата, стоимость жилья и уровень прожиточного минимума рассчитывались отдельно для каждого региона на основании данных за период с сентября 2024 года по сентябрь 2025 года. При этом размер необходимого первоначального взноса определялся как 30% от средней стоимости такой квартиры.

Нижегородская область заняла в рейтинге 42-е место, улучшив позицию по сравнению с прошлым годом (тогда было 49-е). В 2025 году размер первоначального взноса составил 1,97 млн рублей против 1,85 млн годом ранее.

Лидером по доступности накоплений вновь стал Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, где нужная сумма собирается за 1,8 года. Также в топ-10 вошли Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Республика Коми, Сахалинская область, Хабаровский и Камчатский края.

В нижней части рейтинга, как и прежде, оказались в основном регионы Северного Кавказа, где исторически невысокие зарплаты. 

Ранее выяснилось, что в 2025 году нижегородцы взяли более 7 тысяч ипотечных кредитов. 

Также сообщалось, что только 13,6% нижегородских семей могут взять жилье в ипотеку. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

