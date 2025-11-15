Троих сотрудников "Теплоэнерго" осудят из-за падения людей в яму с кипятком

Фото:
В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении троих бывших сотрудников АО "Теплоэнерго". Их обвиняют в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, что привело к серьезным травмам у местных жителей. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.
По данным следствия, 24 февраля 2025 года на улице Пушкина произошел прорыв трубопровода, из-за чего на неосвещенной пешеходной дорожке образовалась яма с горячей водой. В нее поочередно провалились трое горожан, получившие серьезные ожоги. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что пострадавшим был нанесен средний и тяжкий вред здоровью.
Следователи установили, что мастер участка и двое слесарей, отвечавших за обслуживание тепловых сетей, не обеспечили их безопасную эксплуатацию. Они не выявили аварийное состояние трубопровода в Советском районе города и не устранили нарушения его конструктивной прочности.
Собранные доказательства признаны достаточными для передачи дела в суд. После вручения копии обвинительного заключения прокурору материалы будут направлены для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что нижегородская управляющая компания привела в порядок входные группы многоквартирного дома после штрафа от Государственной жилищной инспекции
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+