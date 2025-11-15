ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Происшествия

Троих сотрудников "Теплоэнерго" осудят из-за падения людей в яму с кипятком

15 ноября 2025 13:02 Происшествия
Троих сотрудников Теплоэнерго осудят из-за падения людей в яму с кипятком

Фото: СУ СК по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении троих бывших сотрудников АО "Теплоэнерго". Их обвиняют в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, что привело к серьезным травмам у местных жителей. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области. 

По данным следствия, 24 февраля 2025 года на улице Пушкина произошел прорыв трубопровода, из-за чего на неосвещенной пешеходной дорожке образовалась яма с горячей водой. В нее поочередно провалились трое горожан, получившие серьезные ожоги. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что пострадавшим был нанесен средний и тяжкий вред здоровью.

Следователи установили, что мастер участка и двое слесарей, отвечавших за обслуживание тепловых сетей, не обеспечили их безопасную эксплуатацию. Они не выявили аварийное состояние трубопровода в Советском районе города и не устранили нарушения его конструктивной прочности.

Собранные доказательства признаны достаточными для передачи дела в суд. После вручения копии обвинительного заключения прокурору материалы будут направлены для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что нижегородская управляющая компания привела в порядок входные группы многоквартирного дома после штрафа от Государственной жилищной инспекции

