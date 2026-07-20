Появилась онлайн-карта по наличию бензина в Нижнем Новгороде
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 июля 2026 15:59
Автобус №115 в Нижнем Новгороде будет ходить дольше
20 июля 2026 15:44
Нижний Новгород направил 2,2 млрд на подготовку школ и детсадов к 1 сентября
20 июля 2026 15:28
Светофоры в центре Нижнего Новгорода обновят за 60,6 млн рублей
20 июля 2026 15:20
Мобильную связь улучшили в населенных пунктах Дальнеконстантиновского округа
20 июля 2026 15:16
69 кг некачественной молочки изъяли в Нижегородской области
20 июля 2026 15:00
Нижегородское предприятие переборщило с химикатами на полях
20 июля 2026 14:45
Эксклюзив
Выяснилось, как продвигается строительство выставочного зала на Черниговской
20 июля 2026 14:30
Расписание трех нижегородских электричек изменилось с 20 июля
20 июля 2026 14:17
Ограничения действуют на трех федеральных трассах в Нижегородской области
20 июля 2026 13:59
В России завершаются испытания новой вакцины против аллергии на березу и кошек
Общество

Выяснилось, как продвигается строительство выставочного зала на Черниговской

20 июля 2026 14:45 Общество
Выяснилось, как продвигается строительство выставочного зала на Черниговской

Фото: минград Нижегородской области

В Нижнем Новгороде продолжается строительство выставочного зала с подземной парковкой на улице Черниговской. В региональной инспекции госстройнадзора рассказали НИА «Нижний Новгород», на каком этапе сейчас находится проект и когда его планируют завершить.

С 29 июня по 3 июля специалисты ведомства провели плановую проверку стройплощадки. На тот момент подрядчик занимался демонтажем объекта незавершенного строительства, на месте которого появится новый выставочный центр. По итогам проверки нарушений выявлено не было.

Итоговая проверка объекта намечена на конец октября 2027 года. К этому сроку планируется завершить реконструкцию.

Осенью 2025 года нижегородский минград согласовал архитектурный облик будущего здания.

По проекту на Черниговской построят двухэтажный выставочный зал с подземной автостоянкой. На первом этаже разместят входную группу, двухсветный выставочный зал на 64 посетителя, административные кабинеты и помещения для хранения оборудования. Экспозиция продолжится и на втором этаже.

Напомним, масштабное обновление Черниговской набережной началось в 2023 году. Проект предусматривает строительство жилья, общественных пространств, а также торговых и социальных объектов.

В начале марта этого года федеральный девелопер GloraX, который реализует проект КРТ, представил концепцию благоустройства новой набережной вдоль Черниговской улицы.

Ранее сообщалось, что на площадке, где воссоздадут Триумфальную арку в Нижнем Новгороде, начался вынос инженерных сетей.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выставка набережная Строительство
Поделиться:
Новости по теме
15 июля 2026 17:17
Эксклюзив
Стала известна готовность дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде
15 июля 2026 15:32
Эксклюзив
Концессионное соглашение по дублеру проспекта Ленина пока не подписано
15 июля 2026 14:46
Эксклюзив
Названы сроки завершения строительства школы для одаренных детей на Бору
14 июля 2026 18:14
Эксклюзив
Опубликованы эскизы нового дома на Студеной, где будет музыкальный салон
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
19 июля 2026 10:00
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных