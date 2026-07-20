Выяснилось, как продвигается строительство выставочного зала на Черниговской Общество

Фото: минград Нижегородской области

В Нижнем Новгороде продолжается строительство выставочного зала с подземной парковкой на улице Черниговской. В региональной инспекции госстройнадзора рассказали НИА «Нижний Новгород», на каком этапе сейчас находится проект и когда его планируют завершить.



С 29 июня по 3 июля специалисты ведомства провели плановую проверку стройплощадки. На тот момент подрядчик занимался демонтажем объекта незавершенного строительства, на месте которого появится новый выставочный центр. По итогам проверки нарушений выявлено не было.



Итоговая проверка объекта намечена на конец октября 2027 года. К этому сроку планируется завершить реконструкцию.



Осенью 2025 года нижегородский минград согласовал архитектурный облик будущего здания.

По проекту на Черниговской построят двухэтажный выставочный зал с подземной автостоянкой. На первом этаже разместят входную группу, двухсветный выставочный зал на 64 посетителя, административные кабинеты и помещения для хранения оборудования. Экспозиция продолжится и на втором этаже.



Напомним, масштабное обновление Черниговской набережной началось в 2023 году. Проект предусматривает строительство жилья, общественных пространств, а также торговых и социальных объектов.



В начале марта этого года федеральный девелопер GloraX, который реализует проект КРТ, представил концепцию благоустройства новой набережной вдоль Черниговской улицы.

Ранее сообщалось, что на площадке, где воссоздадут Триумфальную арку в Нижнем Новгороде, начался вынос инженерных сетей.