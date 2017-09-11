VII этап Национальной парусной лиги в Нижнем Новгороде 8-10 сентября Общество

НИА "Нижний Новгород" - Кира Мишина

10 сентября в Нижнем Новгороде завершилась регата VII этапа высшего дивизиона Национальной парусной лиги. АО "Завод Красный Якорь" стал одним из партнеров этапа в Нижнем Новгороде.

"Регата проходила в самом центре города – у подножия Чкаловской лестницы. В зачет регаты пошли 36 гонок – по 12 для каждой команды. Борьба была очень острой: команды, занявшие первое и второе места, набрали одинаковое количество очков и лишь дополнительные показатели определили победительницу, которой стала "ПИРогово", - сообщают организаторы.