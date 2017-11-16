Нижегородский минстрой представил застройщикам участки в Волжской пойме "в качестве примера" и не планирует их передачу Общество

Волжская пойма Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородский минстрой представил застройщикам участки в Волжской пойме "в качестве примера" и не планирует их передачу. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном министерстве строительства 21 ноября 2017 года.



Вчера, 20 ноября, градозащитники заявили о планах нижегородского правительства передать готовым достроить дома-долгострои застройщикам участки в Волжской пойме без торгов.



В минстрое на запрос информагентства ответили, что ни о какой застройке Копосовской дубравы и Волжской поймы речи не идет, при этом подтвердив, что 9 ноября 2017 года состоялась встреча с потенциальными инвесторами, для которых был подготовлен перечень участков.



"Участки в эту подборку включили с учетом того, чтобы выявить потенциальный интерес и понять, какие именно территории и почему (площадь, конфигурация, инфраструктура) более всего могут заинтересовать застройщиков. Это не значит, что участки в Волжской пойме планируется отдать под застройку, она представлена в качестве примера", - отметили в минстрое.



Минстрой также подчеркнул, что памятник природы "Копосовская дубрава" имеет установленные границы, "в связи с чем нельзя говорить о том, что все побережье р. Волга в Сормовском районе является памятником природы".



"Территория, не входящая в границы памятника природы, должна быть благоустроенной и развиваться. Учитывая площади рассматриваемых территорий целесообразно размещение и иных зон, в том числе жилищного строительства", - добавили в ответе на запрос.



Напомним, что 21 июня 2017 года действующим на тот момент сити-менеджером Сергеем Беловым было подписано постановление "О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Нижнего Новгорода". Согласно документу, департаменту градостроительного развития было поручено подготовить проект по изменению зоны многоквартирной среднеэтажной застройки в границах земельного участка по ул. Хальзовской (в районе Копосовской дубравы) на территории земель общего пользования, зону рекреационно-ландшафтных территорий, зону спортивно-рекреационного и развлекательного назначения и зону набережных. По данным на ноябрь текущего года публичные слушания по возврату территории рекреационного назначения так и не были назначены.



Как сообщалось ранее, нижегородское правительство сменило зонирование участка около Копосовской дубравы на зону многоэтажной застройки в конце ноября 2016 года. В мае 2017 года стало известно, что комиссия при нижегородской администрации считает целесообразным возврат участку в Волжской пойме рекреационного статуса.



Инициативная группа граждан выступает против застройки Копосовской дубравы со II половины 2015 года.