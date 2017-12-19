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Политика

"Уверен, что Елизавета Солонченко должна и останется в нижегородской политике", - Юрий Лебедев

18 декабря 2017 19:21  [270] Политика
Юрий Лебедев

Юрий Лебедев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Уверен, что Елизавета Солонченко должна и останется в нижегородской политике", - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области, экс-мэр Нижнего Новгорода (1998-2002 года), комментируя информацию об уходе главы города со своего поста.

"Очень плохо, когда за последние два года в городе уходит уже третий глава города. Это не очень хорошая тенденция. Даже не будем сейчас вдаваться в причины - я говорю о фактах. Оценку главам города и администрации города я обычно даю не менее чем через год, поскольку только через год можно сказать, куда человек ведет город", - сказал Юрий Лебедев.

"Несмотря на это, должен отметить, что Елизавета Игоревна (Солонченко, - прим. НИА "Нижний Новгород") зарекомендовала себя с положительной стороны. Лично мне приятно, что часто советовалась со своими коллегами по управлению городом – и всегда, принимая свои решения, принимала во внимание наш большой опыт", - отметил он.

"Первое, несмотря ни на что человек занимается своей работой: встречается с горожанами, проводит важные стратегические совещания и контролирует тактические решения проблем жизнедеятельности города. Хотя уже заранее было понятно, что она будет писать заявление, поскольку сменился закон и сейчас у нас в городе одноглавая модель система управления. Кстати говоря, это только полшага, с моей точки зрения, и нужно делать следующий шаг и вводить всенародные выборы", - подчеркнул депутат.

Он также обратил внимание на то, что Елизавета Солонченко была "максимально открыта людям", и при этом очень много времени посвящала развитию, стратегии города. "У нее были отличные наметки, она искала новые пути развития города и заявляла об этом публично - это говорит о масштабе и фактуре руководителя: когда он занимается не только текущими вопросами, но и на перспективу", - сказал Лебедев.

"Третье, что мне в ней очень импонирует, это то, что она очень коммуникабельная. Нет ни одного человека, на которого бы она накричала, сорвалась, нагрубила - к сожалению, на такой должности это бывает нередко. Но это удивительная и очень хорошая черта. И последнее, четвертое, - я абсолютно уверен, что она должна и останется в нижегородской политике. Ее потенциал не только будет использоваться, он у нас в городе крайне востребован", - заключил экс-мэр Нижнего Новгорода.

Напомним, 12 декабря 2017 года Елизавета Солонченко, избранная главой города в июне 2017 года, сообщила о своем намерении досрочно покинуть пост.

Как сообщалось ранее, врио губернатора предложил кандидатуру депутата Госдумы Владимира Панова ("Единая Россия") на пост мэра областного центра. Позднее сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов подал в отставку.

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