Сквер в Перевозе Нижегородской области получил в рамках программы благоустройства 5 млн рублей Общество

Сквер в Перевозе Нижегородской области получил в рамках программы благоустройства 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Благоустройство сквера состоялось по программе "Формирование комфортной городской среды".

В рамках благоустройства в сквере летом отремонтированы старые тротуары и выложены брусчаткой новые дорожки, обновлено уличное освещение, обустроена площадка для проведения культурно-массовых мероприятий, установлены скамейки, урны, декоративные арки для молодоженов, световой фонтан, разбиты клумбы.

Сейчас сквер станет центром новогодних праздников в Перевозе. Там уже закончили украшать ель, завершается монтаж иллюминации.

В начале ноября сообщалось, что по программе "Формирование комфортной городской среды" выполнено боле 90% запланированных на 2018 год работ.

Позже речь шла о благоустройстве сквера на улице Пушкина в Заволжье, центрального парка в Княгинино, парка "Лукоморье" создан в Первомайске, трех парков в Кулебаках, "Зелёного парка" в Павлове, площади Ложкарной завершилось в Семёнове и парка села Спасское.