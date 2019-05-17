Нижний сегодня: главные события дня

Дмитрий Кобылкин отметил вклад руководства Нижегородской области по ликвидации объектов экоущерба
Речь идет о таких объектах, как "Игумново", "Чёрная дыра" и "Белое море" в Дзержинске. Министр экологии РФ Дмитрий Кобылкин особо отметил вклад в работу по ликвидации этих объектов губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Платные парковки около многоквартирных домов планируется запретить в Нижегородской области
Соответствующие изменения в закон "Об отдельных вопросах организации дорожного движения на автомобильных дорогах Нижегородской области" рассмотрен на заседании комитета по транспорту в Заксобрании региона. Законопроект также предполагает еще ряд нововведений. Касающихся парковок.
Почти 40 протоколов составлено в Нижнем Новгороде по фактам автопарковки на газонах
Нарушения фиксируют инспекторы, фотографируют госномер машины нарушителя, составляют акт и отправляют запрос в ГИБДД. От них приходит информация о собственнике, на которого потом составляется протокол об административном правонарушении.
Заморозки до -4° ожидаются в Нижегородской области: есть вероятность ЧС
Центр управления кризисными ситуациями ГУ МЧС предупреждает, что из-за неблагоприятных погодных условий повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, которые могут вызвать неисправные системы электроснабжения, а также печное, газовое или электрооборудование.
Публичные слушания по изменениям в правила благоустройства Нижнего Новгорода пройдут 4 июня
Такое постановление выпустила администрация города. Что именно станет предметом слушаний, в постановлении не уточняется. Новые правила благоустройства были приняты в Нижнем Новгороде в конце прошлого года.
Овец и коз запретили ввозить из Казахстана в Россию; у животных зарегистрирована оспа
Теперь временно запрещается ввозить на территорию РФ с территории Казахстана живых овец и коз, а также продукцию, которая каким либо образом связана с материалом этих животных.
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