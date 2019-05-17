Нижний сегодня: главные события дня Общество

Авиаперелеты Нижний Новгород - Новосибирск запустили в Стригино

Рейс выполняется с частотой два раза в неделю (понедельник, пятница).

Вылет из Нижнего Новгорода в 23:35, из Новосибирска в 22:30 (время местное для каждого аэропорта). Полеты осуществляются на самолетах Embraer 170.

Николай Миронов назначен и.о. главврача нижегородской больницы им. Н.А.Семашко

Информация о назначении прозвучала на совещании с руководством больницы, которое прошло в региональном минздраве.

Нового руководителя лечебного учреждения изберут после проведения конкурсных процедур, о которых будет объявлено в течение месяца.

Определены места размещения первых "умных остановок" в Нижнем Новгороде

Макрорегиональный филиал "Волга" ПАО "Ростелеком" получил восемь разрешений на производство работ. Остановки находятся на складе.

"Умные остановки" будут установлены на Московском шоссе (дома 171, 191, 219, 85), пр. Гагарина (Мыза, Щербинки 2), а также две - на ул. Белинского (в том числе остановка на ул. Ашхабадской).

Стоимость одной остановки оценивается в сумму 3 млн 600 тысяч рублей.

Масштабный ремонт дорог начался в Нижегородской области

Работы выполняются в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Всего в этом году мы отремонтируем не менее 745 километров дорог. Контракты предусматривают завершение ремонтов строго до 1 октября 2019 года, чтобы у подрядчиков не было желания работать, как это случалось раньше, в зимний период или в непогоду. Также мы понимаем, что невозможно проводить работы без стеснения для автомобилистов, но стараемся все неудобства свести к минимуму. Выпущены нормативные документы, которые запрещают работать в часы пик, а также в выходные дни на выездах и въездах в город", - заявил министр транспорта области Вадим Власов.

Штрафы за выгул собак без намордников хотят увеличить в Нижегородской области

Участники заседания комитета ЗС НО по АПК обратили особое внимание, что в 2018 году жители региона пожаловались на укусы бездомных собак около 200 раз, что почти в 9 раз меньше, чем на укусы собак, у которых есть хозяева (более 1750 укусов).

В свою очередь, председатель комитета по агропромышленному комплексу Игорь Тюрин призвал владельцев собак четко соблюдать правила выгула.

Областной комитет по госветнадзору предлагает внести изменения в региональный КоАП и увеличить размер штрафа.