Нижний сегодня: главные события дня Общество

Глеб Никитин и Герман Греф обсудили перспективы сотрудничества при реализации образовательных проектов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин при подписании соглашения выразил уверенность, что "вместе мы можем перезагрузить образовательную среду в регионе", а затем тиражировать лучшие практики по всей стране.

Объявлены даты фестиваля "Горький fest"-2019; он станет масштабнее предыдущих

О том, что мероприятие станет масштабнее, сказал президент фестиваля "Горький fest", народный артист России Михаил Пореченков. Он пояснил, что "Горький fest" теперь является значимым культурным событием не только регионального, но и федерального масштаба. Продюсер кинофестиваля Оксана Михеева, в свою очередь, добавила, в этом году приготовлено много приятных сюрпризов.

Совет по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга-Янцзы" прошел в Чувашии

Формат сотрудничества "Волга-Янцзы" уникален, он объединяет субъекты двух стран, расположенные в глубине национальных территорий. Полпред Игорь Комаров особо отметил, что до запуска формата "Волга-Янцзы" между регионами округа и провинциями Верхнего и Среднего течения реки Янцзы было заключено всего три соглашения. С момента принятия решения в 2013 году о создании нового формата российско-китайского сотрудничества договорная база за относительно короткий срок уже увеличилась до 38 межрегиональных соглашений.

Нижегородская область впервые присоединится к единому дню велопарадов 26 мая

Цель мероприятия – привлечение внимания к созданию удобной и безопасной инфраструктуры для велосипедистов в городе.

Нижегородская область и китайская провинция Хубэй подписали соглашение о сотрудничестве

Сотрудничество предусматривается в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.