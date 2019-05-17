Последние новости рубрики Общество
23 мая 2019 19:38  [57] Нижний сегодня: главные события дня
23 мая 2019 19:02  [78] "Долгов перед работниками муниципальных предприятий в Нижнем Новгороде нет", - Владимир Панов
23 мая 2019 18:54  [111] Нижегородский водоканал восстанавливает работоспособность ливневой канализации на ул. Ковалихинская
23 мая 2019 18:33  [81] Совет по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга-Янцзы" прошел в Чувашии
23 мая 2019 18:23  [94] Треть нижегородских респондентов во время опроса высказались за увеличение муниципального транспорта
23 мая 2019 17:52  [125] Нижегородское минсоцполитики приобретет квартиры для детей-сирот
23 мая 2019 15:31  [103] "Антинаркотический месячник – 2019" стартует в Нижегородской области 26 мая
23 мая 2019 13:39  [140] Сад "Надежда" в Дзержинске пополнился еще 50 саженцами плодовых деревьев
23 мая 2019 12:34  [140] Открытый кинопоказ советских фильмов стартует в Автозаводском парке Нижнего Новгорода 23 мая
23 мая 2019 10:04  [198] Предприниматель с поддельными документами мог стать организатором питания в нижегородской школе
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

23 мая 2019 19:38  [57] Общество

Глеб Никитин и Герман Греф обсудили перспективы сотрудничества при реализации образовательных проектов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин при подписании соглашения выразил уверенность, что "вместе мы можем перезагрузить образовательную среду в регионе", а затем тиражировать лучшие практики по всей стране.

Объявлены даты фестиваля "Горький fest"-2019; он станет масштабнее предыдущих

О том, что мероприятие станет масштабнее, сказал президент фестиваля "Горький fest", народный артист России Михаил Пореченков. Он пояснил, что "Горький fest" теперь является значимым культурным событием не только регионального, но и федерального масштаба. Продюсер кинофестиваля Оксана Михеева, в свою очередь, добавила, в этом году приготовлено много приятных сюрпризов.

Совет по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга-Янцзы" прошел в Чувашии

Формат сотрудничества "Волга-Янцзы" уникален, он объединяет субъекты двух стран, расположенные в глубине национальных территорий. Полпред Игорь Комаров особо отметил, что до запуска формата "Волга-Янцзы" между регионами округа и провинциями Верхнего и Среднего течения реки Янцзы было заключено всего три соглашения. С момента принятия решения в 2013 году о создании нового формата российско-китайского сотрудничества договорная база за относительно короткий срок уже увеличилась до 38 межрегиональных соглашений.

Нижегородская область впервые присоединится к единому дню велопарадов 26 мая

Цель мероприятия – привлечение внимания к созданию удобной и безопасной инфраструктуры для велосипедистов в городе.

Нижегородская область и китайская провинция Хубэй подписали соглашение о сотрудничестве

Сотрудничество предусматривается в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

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