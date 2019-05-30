Вероника Скворцова взяла на контроль оказание медпомощи пострадавшим во время взрыва на дзержинском "Кристалле" Происшествия

Вероника Скворцова Фото: с сайта Минздрава РФ

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова взяла на контроль оказание медицинской помощи пострадавшим во время взрыва на территории завода "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте минздрава РФ.

По последним данным, после происшествия за медицинской помощью обратились 89 человек – 44 работника завода и 45 жителей города, 17 человек госпитализировано.

Ранее сообщалось, что коллектив "ГосНИИ "Кристалл" настроен как можно быстрее вернуться в нормальный режим работы.

Напомним, на территории "Кристалла" 1 июня 2019 года произошел взрыв, который разрушил пять зданий - три складских и два производственных на общей площади 800 кв.м.

Напомним также, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил отделение скорой медицинской помощи, где встретился с пострадавшими от взрывов в Дзержинске людьми.

Правительство Нижегородской области планирует выделить материальную помощь госпитализированным в результате двух взрывов на заводе АО "ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске.