Нижний сегодня: главные события дня Общество

Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о ликвидации последствий ЧП в Дзержинске

На территории дзержинского НИИ 1 июня 2019 года произошло два взрыва на складе готовой продукции. Взрывы разрушили несколько зданий, в домах жителей города были выбиты стекла. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о ликвидации последствий и обстановке в городе по данным на 3 июня.

"Нам нужно изменить отношение к реформе по обращению с отходами", - Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 июня во время проведения панельной сессии "Законодательное регулирование сферы обращения с отходами" в рамках "нулевого" дня Петербургского международного экономического форума рассказал о реализации "мусорной реформы" в Нижегородской области.

Фан-зону откроют на Нижневолжской набережной в день матча "Россия-Кипр" 11 июня

Российский футбольный союз и правительство Нижегородской области готовят в этот день масштабную программу. Губернатор региона Глеб Никитин пригласил жителей и гостей Нижнего Новгорода принять участие в мероприятиях, которые пройдут в преддверии отборочного матча Евро-2020.

Нижегородцам хотят предоставить перерасчет за вывоз ТКО в случае отсутствия человека дома

Нижегородские власти намерены предусмотреть возможность пересчета платы за вывоз ТКО в случае отсутствия собственника в объекте жилого фонда. Сейчас этот вопрос не урегулирован, но подготовлено соответствующее предложение.

Руководство "Новинок" публично извинилось перед фондом "СТЭП" за отказ размещать детей с ВИЧ

Директор спортивной деревни "Новинки" Алексей Шарков на брифинге в региональном управлении Роспотребнадзора 5 июня 2019 года публично извинился перед фондом "СТЭП" за отказ размещать детей с ВИЧ. Он также заявил, что его турбаза готова принимать ВИЧ-положительных постояльцев. Однако, глава фонда заявила, что вряд ли родители инфицированных детей пойдут на это после сложившегося инцидента.