Нижний сегодня: главные события дня Общество

Минэкологии выясняет причины смены цвета воды в нижегородской реке Рахма

О том, что вода в реке приобрела белый цвет стало известно из сообщения граждан, которые оставили соответствующее сообщение на сайте круглосуточной экологической диспетчерской службы. Специалисты минэкологии на месте выяснили, что она действительно белого цвета, но при этом без постороннего запаха. В настоящее время планируется экспертиза, которая укажет на причину изменения цвета воды в реке. Кроме того, ведется проверка и устанавливаются виновные в данном правонарушении.

Подрядчик вновь сорвал сроки благоустройства "Сквера им.1905 года" в Нижнем Новгороде

И.о. главы администрации Нижегородского района Илья Лагутин сказал, что отставание допускает подрядчик, который выполняет гарантийные работы первой очереди. В целом, планировалось, что благоустройство завершится в начале августа, однако сейчас работы выполнены лишь на 90%.

Водитель-нарушитель из Нижегородской области протащил инспектора ДПС по асфальту

Сотрудник ДПС остановил жигули, водитель которой не был пристегнут ремнем безопасности. В отношении нарушителя полицейский составил протокол об административном правонарушении. Не желая расписываться в протоколе, водитель взял документы и поехал. Сотрудник ДПС попытался остановить машину, но водитель протащил полицейского несколько метров по асфальту и скрылся с места происшествия.

Суда на подводных крыльях "Валдай" начали курсировать по маршруту Нижний Новгород — Городец

"Валдай 45Р" предназначен для скоростной перевозки пассажиров в светлое время суток. Пассажиры в это время находятся в салонах, оборудованных креслами авиационного типа. Эксплуатировать данное судно можно на полноводных реках по всей территории России от Центральной части до Дальнего Востока. Это первое речное пассажирское судно нового поколения.

Облизбирком опубликовал список кандидатов на довыборы в нижегородскую Думу

Выборы пройдут 8 сентября 2019 года на пяти округах. Среди кандидатов есть как представители политических партий, так и самовыдвиженцы.

Вирус распространяется: вспышка АЧС зарегистрирована в Сосновском районе Нижегородской области

Еще один район Нижегородской области пополнил список муниципалитетов, где зарегистрирована вспышка АЧС. Сейчас этот вирус также зарегистрирован на территории Сосновского, Перевозского, Арзамасского, Дальнеконстантиновского и Вадского районов.