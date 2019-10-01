Каскад из пяти фонтанов в Сормовском районе открыли после реконструкции Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Каскад из пяти фонтанов в Сормовском районе открыли после реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Нижегородский водоканал" 3 октября 2019 года.



На полную их реконструкцию потребовалось около двух месяцев. Заместитель генерального директора ООО "Городские инженерные системы" Сергей Быченков рассказал, что ранее вода в фонтаны поступала из ближайшего пруда, сейчас все пять фонтанов подключены к централизованной системе водоснабжения и водоотведения.



В ходе работ были не только отреставрированы сами фонтаны, но и добавлены чаши, которые вместе с подсветкой создают новый водный рисунок.

Глава администрации Сормовского района Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин рассказал, что фонтанам на улице Рыбакова уже более 50 лет. "Каскад из 5 "Плачущих фонтанов" был установлен ПАО "Завод "Красное Сормово" еще в 60-е годы прошлого века. Последний капитальный ремонт производился в 2006 году, почти 10 лет фонтаны не работали. При реставрации было принято решение восстановить исторический вид фонтанов, для многих сормовичей они станут своеобразной ретроспективой в детство", - отметил он.



Фонтаны будут работать до наступления отрицательных температур и возобновят свою работу в мае следующего года. На данный момент готовы 8 фонтанов из 13-ти.



Напомним, в рамках концессионного соглашения с администрацией города "Городские инженерные системы" реконструируют 13 городских фонтанов: в Советском районе на ул. Бекетова и Рокоссовского, в Нижегородском районе на Черном пруду, в Ленинском районе около гостиницы "Заречная", в Канавинском районе на ул. Есенина, в Московском районе на Московском шоссе, в Сормовском районе группу фонтанов на улице Рыбакова и один на ул. Энгельса у "Метеора", в Автозаводском районе в сквере на проспекте Ильича.

Еще один фонтан у концертного зала "Юпитер" восстановят на деньги собственника.

Ранее Владимир Панов пообещал, что все городские фонтаны отремонтируют в 2019 году. В муниципальной собственности находятся 24 фонтана.