Нижний сегодня: главные события дня Общество

Почти 100 домов Автозаводского района отключат от холодного водоснабжения 6 ноября

Нижегородский водоканал объясняет, что отключение обусловлено плановыми работами по замене запорной арматуры на трубопроводах для увеличения надежности системы водоснабжения города. Компания также приводит список адресов, где произойдет отключение воды.

Следов убийства на теле Юлии Розовой, найденном около кладбища, не обнаружено, - СК

21-летняя Юлия Розова пропала в Нижнем Новгороде в ночь с 29 на 30 октября 2019 года. Ее нашли погибшей утром 4 ноября в лесополосе за Сормовским кладбищем около выезда из города. При осмотре тела нижегородские следователи не обнаружили видимых телесных повреждений криминального характера. Для установления точных причин смерти девушки назначена судебно-медицинская экспертиза.

Двое молодых людей убили и сожгли в квартире беременную женщину в Канавинском районе, - СК

В этом преступлении подозреваются 19-летний и 27-летний знакомые погибшей. Следователи полагают, что они пришли к ней в гости в состоянии алкогольного опьянения, поссорились на бытовой почве, напали на женщину и изрезали ее ножом. Потом убийцы взяли принадлежащие погибшей золотые украшения, подожгли квартиру и покинули помещение.

Госдолг Нижегородской области снизился с начала года на 9,8 млрд рублей

Госдолг Нижегородской области снизился с начала года на 9,8 млрд рублей или на 13,2%. На 1 ноября 2019 года сумма госдолга Нижегородской области составляет 65,2 млрд рублей. В структуре долга большую часть — 59,6% составляют государственные ценные бумаги; еще 40,1% приходится на бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, а объем в 0,3% занимают государственные гарантии. Кредиты коммерческих банков по данным на 1 сентября текущего года в структуре госдолга отсутствуют.

"Центр СБК" ошибочно выставил корректировку платежей потребителям "Теплоэнерго" в квитанциях за октябрь

С проблемой столкнулись жители 546 многоквартирных домов Нижнего Новгорода. Это случилось потому, что с 1 октября 2019 года "Теплоэнерго" расторгло договорные отношения по информационно-расчетному обслуживанию с "Центром СБК" в части начисления платы за теплоснабжение. Однако, компания, не имея поручения от "Теплоэнерго", произвела начисление корректировки по итогам 2018 года и выставила платежи от имени ресурсоснабжающей организации в квитанциях за октябрь 2019 года. Это привело к двойному предъявлению потребителям суммы корректировки к оплате.

Движение транспорта на трассе М-7 "Волга" перекроют 6-7 ноября

Речь идет об участке на мосту через реку Кудьма, где в указанные дни с 09:00 до 20:00 будет организовано реверсивное движение. Это обусловлено ремонтом моста. В целом ограничения на трассе М-7 "Волга" из-за ремонта нескольких мостовых переходов планируются до конца ноября.

"Ростелеком" разъясняет: снять деньги со счета по одному слову через биометрию невозможно

В связи с участившимися случаями телефонного мошенничества "Ростелеком" разъясняет, что для идентификации гражданина и получения банковских услуг с использованием Единой биометрической системы недостаточно произнести какое-либо отдельное слово, например, "да" или "я подтверждаю". Идентификация в биометрической системе основана на комбинации голоса и лица клиента. При получении банковской услуги пользователь подтверждает личность по биометрии - глядя в камеру произносит случайно сгенерированную последовательность цифр. Эту последовательность невозможно записать заранее, она различается при каждом запросе.