Нижний сегодня: главные события дня Общество

Главу Канавинского района Михаила Шарова арестовали

По версии следствия, в 2019 году глава администрации Канавинского района и его заместитель (Эдуард Цветков) получили от предпринимателя взятку в размере 150 тысяч рублей за незаконные бездействия – осуществление торговли на территории Канавинского района с нарушением установленного порядка.

Вину Михаил Шаров не признал. В настоящее время в суд продолжает рассматривать ходатайство следователя СК об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Эдуарда Цветкова. Расследование по уголовному делу продолжается.

Новые автомобили скорой помощи поступили в ЦРБ Нижегородской области

Главным врачам центральных районных больниц передали ключи от 11 машин, которые поедут в Арзамасскую, Балахнинскую, Борскую, Городецкую, Павловскую, Уренскую, Чкаловскую центральные районные больницы, в больницу скорой медицинской помощи Дзержинска, на станцию скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода и в Нижегородскую областную клиническую больницу им. Н.А. Семашко.

"НКХП-Девелопмент" опубликовал концепцию реконструкции мукомольного комплекса Башкирова

Руководитель проект, архитектор Алексей Пушкарев сообщил о том, что на месте элеватора у метромоста на улице Черниговской будет построено многофункциональное здание в стиле модернизма высотой более 100 метров и станет архитектурной доминантой территории.

Назначение: жилье, деловой центр, отель и торговые помещения. Предполагается размещение подземной парковки. На последнем ярусе планируется смотровая площадка и общественные помещения. Автор проекта - архитектор из Санкт-Петербурга Евгений Герасимов.

Элеватор, который стал своеобразной визиткой карточкой города, будет демонтирован в конце января – начале февраля этого года ввиду того, что не является ОКН.

В то же время три объекта культурного наследия на территории мукомольного комплекса Башкирова – главный корпус мельницы, общежитие и лабазы (склады для товара) - будут отреставрированы и получат новое назначение.

Время работы уличного освещения увеличится в Нижнем Новгороде

Как пояснил заместитель главы Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков, если раньше фонари этой зимой включали в 16:54, то по новому графику их будут зажигать в 16:30. С утра свет будут отключать позже.

При этом время включения/отключения освещения в Нижнем Новгороде будет корректироваться каждые пять суток, в соответствии с погодными условиями и временем восхода и захода солнца.

Около 4% нижегородских образовательных учреждений закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ

В управлении Роспотребнадзора пояснили, что речь идет о полностью или частичном приостановлении воспитательного процесса в школах и детских садах. Это является эффективной ограничительной мерой по распространению вирусов. Школы и детсады закрываются на карантин на срок не менее семи дней при одновременном отсутствии 20% детей и более, заболевших ОРВИ и гриппом.