Нижний сегодня: главные события дня Общество

Нижегородский "Сокол" начал сборку первого самолета Ил-114-300

Речь идет только об агрегатной сборке первого самолета по серийным технологиям. Сейчас "Сокол" начал изготавливать отсеки фюзеляжа первого самолета Ил-114-300.

Начало следующей недели встретит нижегородцев дождем и теплом до +4°

Всю предстоящую неделю погода будет варьироваться от 0° до -7°, но в понедельник ожидается плюсовая температура, как ночью, так и днем.

Демонтаж гостиницы "Россия" в Нижнем Новгороде начнется в течение двух недель

Гостиницу "Россия" перепрофилируют в жилой дом. Над привычными шести этажами запроектирована стеклянная надстройка, где также будут квартиры. Общая площадь жилых помещений составит 10 тысяч кв. м. Первый этаж отдадут под общественные пространства, среди которых будут музей и ресторан. Проект также предусматривает двухуровневую подземную парковку на 191 машиномест.

Россияне стали чаще жениться и реже разводиться

Судя по статистике, в 2019 году в стране было заключено почти 917 тысяч браков, что на 24 тысячи больше, чем годом ранее, а количество разводов в прошлом году сократилось до 528 тысяч — на 56 тысяч меньше, чем в 2018-м.

Усадьбу Равкинда на Покровке выставили на продажу и предлагают сделать там торговый центр

Здание площадью 350 кв.м. имеет два этажа. Разрешенное использование – общественное питание. Отметим, что в здании долгое время располагались бургерные.

В качестве возможного использования авторы объявления предлагают арендный бизнес, кафе, ресторан, магазин или даже небольшой торговый центр.