Реаниматолог ЦРБ на Бору пойдет под суд Происшествия

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Реаниматолог ЦРБ на Бору пойдет под суд. Как сообщает объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области 29 апреля 2020 года, в Борский городской суд поступило уголовное дело по обвинению анестезиолога-реаниматолога центральной районной больницы. По версии следствия в мае 2019 года врач причинила тяжкий вред здоровью пациента по неосторожности. Пациент 1966 года рождения.

В ходе проведения операции по восстановлении анатомической целостности, стабилизации перелома наружной лодыжки голени, а именно после проведения наркоза, врач некачественно исполнила свои профессиональные обязанности при проведении процедур "интубации" трахеи (введение эндотрахеальной трубки с целью обеспечения проходимости дыхательных путей) и "экстубации" трахеи (извлечение эндотрахеальной трубки из трахеи). В результате, у пациента была повреждена трахея.

Разрыв мембранной части трахеи способствовал развитию осложнений основного заболевания, приведшего к смерти пациента, однако не явился его причиной.

Реаниматолог обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено по факту халатности врачей Сосновской ЦРБ. По версии следствия, с 2017 по январь 2020 года должностные лица Сосновской центральной районной больницы не назначали рекомендованные по жизненным показаниям лекарственные препараты нескольким жителям Сосновского района. Известно, что у пациентов диагностировано редкое генетическое заболевание.

Ранее прокуратура выявила нарушения в работе скорой помощи Богородской ЦРБ, также прокуратура внесла представление главврачу ЦРБ Большеболдинского района из-за нарушений. Кроме того, выявлены нарушения в работе ФАП Ардатовского и Дивеевского районов.