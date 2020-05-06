Кировская область присоединяется к песенному марафону "Наш День Победы" Культура и отдых

Кировская область присоединяется к масштабному проекту "Наш День Победы" 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе - инициатора проекта.

Эстафету исполнения великой песни "День Победы" кировчане приняли от ближайших соседей из Республики Чувашии.

Кировские вокалисты представили свою видеоверсию знаменитой песни, которая стала непременным атрибутом празднования Дня Победы. Съемки прошли возле мемориала "Вечный огонь" – места памяти героев войны на набережной Вятки.

"Акция объединила исполнителей разных жанров в единый народный коллектив. Вместе выступили певцы народных и эстрадных коллективов, медийные личности региона, актеры. Завтра мы передадим эстафету последнему участнику – Оренбургской области, а 9 Мая россияне смогут услышать знаменитую песню в исполнении всех коллективов окружного проекта", – рассказала министр культуры Кировской области Татьяна Мазур.

К акции присоединились артисты народного самодеятельного коллектива вокального ансамбля "Дивертисмент", заслуженный работник культуры Российской Федерации, руководитель заслуженного коллектива народного творчества фольклорного ансамбля "Слобода" Ирина Холманских, солист Вятской филармонии Константин Юдичев, лауреат международных и всероссийских конкурсов вокального искусства, победитель конкурса "Учитель года Кировской области" Ирина Беляева. Кроме того, пеню спели популярные игроки команды КВН "Вятка" – чемпиона высшей лиги сезона 2018 года.

"Для меня участие в этом проекте – огромная честь и ответственность. Ни минуты не размышлял, когда узнал о съемках. С возрастом начинаешь понимать, что не все в этой жизни измеряется деньгами, особенно то, что зовут патриотизмом. Это чувство настоящего, народного единения не скачаешь в интернете, не купишь в магазине. Я рад, что смог внести свой скромный вклад в этот проект", – поделился капитан команды КВН "Вятка" Дмитрий Бушуев.

В годы войны на фронт ушли почти 600 тысяч жителей Кировской области, более 250 тысяч из них не вернулись домой с полей сражений. Более 200 кировчан стали Героями Советского Союза.

Кировская область, будучи тыловым регионом, стала оплотом промышленности, ковавшей Победу. В регион были экстренно эвакуированы сотни предприятий с запада страны. В кратчайшие сроки они развернули производство и давали фронту сотни тысяч снарядов, танки и знаменитые "Катюши". Коллектив Вятскополянского машиностроительного завода за годы войны выпустил более 2,5 млн знаменитых ППШ под руководством конструктора Георгия Шпагина. Первые пистолеты-пулеметы Шпагина были отправлены на фронт уже в конце ноября 1941 года.

За трудовую доблесть, проявленную тружениками тыла в годы Великой Отечественной войны, город Киров и несколько городов области носят звание Городов трудовой славы.

Кроме того, вятская земля стала вторым домом для сотен тысяч эвакуированных, прежде всего, детей блокадного Ленинграда. Только в 1941 году в область прибыло почти 23 тысячи детей.

Красноармеец кировчанин Григорий Булатов, одним из первых водрузивший красное знамя над Рейхстагом, вошел в историю как "знаменосец Победы".

"России присуще чувство сплоченности, единения и в трудные, и в радостные дни. В этом наша сила и проект "Наш День Победы" еще раз доказал это. От всей души поздравляем жителей региона, Приволжья и всей страны с Днем Победы. Здоровья нашим дорогим ветеранам, труженикам тыла, детям войны. Мирного всем неба над головой!", – подчеркнула руководитель фольклорного ансамбля "Слобода" Ирина Холманских.

Отметим, к акции уже присоединились республики Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Башкортостан, Чувашия и Татарстан, Самарская, Нижегородская, Саратовская области и Пермский край, Ульяновская и Пензенская области. Запись видеороликов проходила до введения режима самоизоляции и повышенной готовности в стране.

Напомним, песни творческих коллективов республик и областей с 25 апреля транслируются на местных и федеральных телеканалах и радиостанциях, в социальных сетях под хештегами #песнипобедыПФО и #нашденьпобеды. Каждый день к акции присоединяется новый регион, а в День Победы, 9 мая, легендарная песня прозвучит в исполнении всех музыкальных коллективов, принявших участие в песенном марафоне.