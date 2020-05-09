Виктор Растеряев: "Мы вдохновлялись традициями, которые сложились в советские годы" Общество

Предприниматель, член Общественной палаты Нижнего Новгорода Виктор Растеряев в программе "Герои Волги" рассказал Евгении Орловой о том, зачем нужны соседские центры, чем они отличаются от ТОСов и как помогают нуждающимся в период пандемии.

- Полтора месяца нижегородцы живут в режиме повышенной готовности. В это сложное время вы переформатировали работу своего соседского центра для того, чтобы оказать помощь тем, кто больше всего в ней нуждается. Кому в первую очередь адресована поддержка?

- Мы уже давно работаем в Ленинском районе, и, пообщавшись с управлением социальной защиты, решили сконцентрироваться на помощи многодетным семьям. Эта категория нуждается в помощи и в обычное время, но в условиях пандемии поддержка для них стала еще более актуальной. С помощью наших волонтеров мы организовали доставку горячего питания.

- То есть, не продуктовые наборы, а уже готовые обеды?

- Именно так. Плюсом этой инициативы стало то, что у мам появилось свободное время, которое можно было не тратить на приготовление еды — это время они смогли потратить не только на уборку, но и на дистанционное обучение детей.

- Вы ведь и сами принимали участие в доставке — какова была реакция людей? Понятно, что вас благодарили, но, возможно, были еще какие-то пожелания?

- Да, мы прислушивались к пожеланиям по составу блюд, поскольку для нас это новый проект, и раньше мы ничем подобным не занимались.

- Вероятно, готовили еду в кафе — то есть, вы таким образом еще и поддержали небольшой бизнес?

- Все так. Даже те заведения общепита, которые переориентировались на доставку, все равно столкнулись со снижением спроса. Мы этот спрос и загрузку в какой-то степени обеспечили.

- Много ли ушло времени на организацию этого процесса?

- Мы начали доставлять обеды 13 апреля — до этого несколько дней у нас ушло на то, чтобы проверить условия, в которых готовится еда. Удостоверившись, что все требования соблюдены, мы приступили к работе.

- Что из себя предоставляют соседские центры? Я помню, что раньше были территориальные общественные самоуправления — ТОСы. Центры создаются на их базе или это новый формат?

- Действительно, сейчас по всему Нижнему Новгороду ТОСы трансформируются в соседские центры, но вместе с этим создаются и независимые организации. Мы пошли по пути соседского центра Лефортово в Москве — наше учреждение является площадкой для самоорганизации людей, она предназначена не только для решения локальных хозяйственных вопросов.

- То есть, если перегорела лампочка — надо идти в ТОС, в если знакомиться с соседями — то к вам? Какие направления вашей деятельности наиболее востребованы?

- Мы определили несколько таких направлений. Во-первых, это поддержка локальной экономики района. Мы стимулируем людей, у которых есть свободное время — мамы в декрете и пенсионеры — монетизировать свои хобби.

Второе направление "Активное долголетие" появилось в связи с запросом жителей — мы проводим спортивные занятия для людей старше 65 лет, также для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями были созданы курсы компьютерной грамотности.

- А люди готовы приходить в соседские центры? Все таки, разобщенность — это одна из проблем большого города: некоторые не знают, с кем они живут в одном подъезде и даже на одной лестничной площадке. На этом фоне кажется странным, что люди посещают такие организации, вместе проводят досуг — это правда им нужно?

- Проблема разобщенности есть, но наша задача состоит в том, чтобы разработать программы, которые многим будут интересны сами по себе. Уже в процессе люди начинают общаться между собой, объединяются в группы — так, например, у нас возникло сообщество тех, кто занимается скандинавской ходьбой. Благодаря программе "Формирование комфортной городской среды", благоустройству парков, появлению новых спортивных пространств растет и запрос на занятия спортом. Мы объединили всех, кто интересуется, помогли приобрести инвентарь и обучили инструкторов — любым видом спорта необходимо заниматься правильно. В прошлом году мы даже участвовали в соревнованиях.

- Все, о чем вы говорите — это что-то из серии "хорошо забытого старого". И для того, чтобы это организовать, наверное, нужно было взять за основу чей-то опыт? Или вы все придумали сами?

- Конечно, мы и сами экспериментируем, но, как я уже сказал, за основу был взят столичный опыт.

- В Европе такие сообщества, кажется, тоже распространены.

- Европейский опыт мы тоже учитываем, но в меньшей степени. В России есть своя специфика, и, пожалуй, мы вдохновлялись теми традициями, которые сложились в советские годы.

- В центр приходят в основном люди пожилого возраста?

- Есть две основные категории — пенсионеры и молодое активное население. Прежде всего, это молодые мамы, для которых у нас есть свои программы. Опять же, я говорил о том, что декретный отпуск можно использовать для того, чтобы развивать свои увлечения и извлечь из них дополнительный доход.

- На чем, например, можно заработать? Есть конкретные примеры?

- На эту тему мы проводим мастер-классы — приглашаем спикеров, которые на своем примере рассказывают о том, как заработать, с чего нужно начать и как вести продажи. В основном это делается через личные контакты или интернет.

- Продается хендмейд?

- Да, как правило, это вещи, сделанные своими руками. У нас проводились, например, проводились мастер-классы по организации домашних мини-пекарен. Если человек превращает свое увлечение в бизнес, то мы ему в этом помогаем.

- Бывает некий ступор на первом этапе, когда люди боятся начать свое дело?

- Такое бывает, конечно. Пенсионеры более активны в этом смысле, но потихоньку мы вовлекаем в этот процесс и молодых. Наши спикеры тоже пользуются проводимыми в центре мероприятиями для того, чтобы расширить круг своих клиентов.

- По вашим словам, у старшего поколения есть запрос не только на то, чтобы были продукты и лекарства. Он гораздо шире — люди хотят заниматься спортом, хотят культурного развития и самореализации, даже осваивают компьютер. Какие еще программы у вас есть?

- Как уже было сказано, есть компьютерные курсы. На них мы учим не только работе с компьютером и смартфоном, но и тому, как безопасно пользоваться интернетом — совершать платежи, пользоваться порталом госуслуг. Особенно актуально это сейчас, в период самоизоляции.

Еще одно интересное направление, которое мы пока не успели запустить — это танцы в парках. Запрос есть у наших пенсионеров, которые занимаются скандинавской ходьбой — им хочется, чтобы в городе появились танцевальные площадки, как в советские времена. В Москве это уже очень активно развивается, и, я думаю, мы вернемся к этой теме, когда будут сняты ограничения.

- Для того, чтобы реализовывать такие проекты, вероятно, требуется поддержка бизнеса. Нижегородские предприниматели готовы оказать вам помощь?

- Предприниматели подключились к нашей акции по доставке горячего питания. Я был этим приятно удивлен, потому что помощь предлагалась безвозмездно, без каких либо условий. Есть человек, владелец бизнеса по установке систем видеонаблюдения, за счет которого нам удалось существенно расширить проект. С 13 апреля по 1 мая нам удалось доставить нуждающимся более 230 обедов.

- Но ведь это единичный случай? Ведь, насколько я понимаю, нет какой-то масштабной программы, которая бы объединила бизнес для участия в общественной деятельности?

- В Ленинском районе такой программы пока нет. На самом деле, это может быть связано с тем, что мы впервые столкнулись с такой глобальной проблемой, как пандемия коронавируса. Практика показала, что объединение ресурсов бизнеса очень полезно для решения подобных задач, и возможно, такой формат стоит развивать в дальнейшем.

- Для чего лично вам нужна благотворительная деятельность? Казалось бы, в сложившейся ситуации стоит сосредоточиться на спасении собственного бизнеса.

- Мы уже долгое время занимаемся благотворительностью, поэтому для нас это стало чем-то естественным. Я бы даже не стал называть это благотворительностью — просто уверен, что совместными усилиями мы можем решить больше проблем. Иногда нужна просто финансовая помощь, а трудовой ресурс люди готовы предоставить сами.

- Период самоизоляции еще не закончился. Продолжите ли вы реализацию ваших программ?

- Безусловно. Ситуация начала меняться в лучшую сторону, но все равно еще есть, чем заниматься и кого поддерживать.

- Могут ли те, кто пока не получал поддержку, обратиться за ней в ваш соседский центр?

- Конечно. Мы работаем в ручном режиме, поэтому, естественно, исходим из запроса и корректируем свою деятельность. В этом плане мы очень мобильны.

- Чем вы будете заниматься после окончания пандемии? Есть какие-то планы, скажем, на летний период?

- Прежде всего, мы возобновим уже существующую деятельность, поскольку программы центра предполагают непосредственное общение людей между собой. Мы должны продолжить все, что связано с обучением, и что мы были вынуждены приостановить. У нас были конкретные планы, были набраны группы занимающихся и тех, кто хотел посетить мастер-классы по развитию своего дела.

- Будете вовлекать в занятия новые группы, которые пока не охвачены — детей, подростков?

- Мы задумывались о том, чтобы набрать группу подростков, которым важно определиться с будущей профессией. В этом направлении мы тоже хотим развиваться.

То есть, соседские центры становятся организацией востребованной у людей разного возраста?

Конечно. Поскольку у нас задействован собственный ресурс, мы можем экспериментировать без каких-либо ограничений.. Но соседским центрам, которые финансируются из бюджета, наверное, потяжелее.

- Как развиваются подобные учреждения в других районах города?

- Еще один подобный соседский центр точно есть в Сормовском районе. Его создал мой коллега, по той же модели, что и у нас.