Нижний сегодня: главные события дня

Два человека погибли в ДТП на пр.Гагарина 20 февраля
Автоавария произошла утром - в 06:15. Водитель автомобиля Renault не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai. В результате автоаварии погибли два человека - пассажиры, которые находились в автомобилях.
Нижегородская канатная дорога приостановила работу 20 февраля
Канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород и Бор, не работает 20 февраля. Работа фуникулера "временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями".
Еще четыре человека пострадали в результате смертельного ДТП на пр. Гагарина
ДТП произошло утром, когда Renault, выехав на "встречку", столкнулся с Hyundai. Изнасально было известно о двух погибших пассажирах автомобилей. Позже появилась информация о том, что в этом ДТП пострадали еще четыре человека.
Обнародовано число заболевших коронавирусом нижегородцев на 20 февраля
По данным на 20 февраля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 93 383 человек, в том числе еще 413 новых случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 416 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 19 февраля составляет 0.97 (вчера - 0.96).
Минтранс рассказал подробности о ремонте Борского моста в Нижнем Новгороде
Борский мост планируется отремонтировать в 2021 году. Такая необходимость возникла из-за колейности, которая образовалась на мостовом переходе. В 2020 году была разработана ведомость дефектов, и на ее основе спланированы ремонтные работы.
Экс-глава нижегородского Госохотнадзора отправлен под домашний арест
Чиновника обвиняют в преступлениях, предусмотренных статьями "Получение должностным лицом взятки" и "Превышение должностных полномочий". Сегодня суд отправил его под домашний арест до 14 апреля 2021 года.
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