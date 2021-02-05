Нижний сегодня: главные события дня Общество

Два человека погибли в ДТП на пр.Гагарина 20 февраля

Автоавария произошла утром - в 06:15. Водитель автомобиля Renault не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai. В результате автоаварии погибли два человека - пассажиры, которые находились в автомобилях.

Нижегородская канатная дорога приостановила работу 20 февраля

Канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород и Бор, не работает 20 февраля. Работа фуникулера "временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями".

Еще четыре человека пострадали в результате смертельного ДТП на пр. Гагарина

ДТП произошло утром, когда Renault, выехав на "встречку", столкнулся с Hyundai. Изнасально было известно о двух погибших пассажирах автомобилей. Позже появилась информация о том, что в этом ДТП пострадали еще четыре человека.

Обнародовано число заболевших коронавирусом нижегородцев на 20 февраля

По данным на 20 февраля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 93 383 человек, в том числе еще 413 новых случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 416 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 19 февраля составляет 0.97 (вчера - 0.96).

Минтранс рассказал подробности о ремонте Борского моста в Нижнем Новгороде

Борский мост планируется отремонтировать в 2021 году. Такая необходимость возникла из-за колейности, которая образовалась на мостовом переходе. В 2020 году была разработана ведомость дефектов, и на ее основе спланированы ремонтные работы.

Экс-глава нижегородского Госохотнадзора отправлен под домашний арест

Чиновника обвиняют в преступлениях, предусмотренных статьями "Получение должностным лицом взятки" и "Превышение должностных полномочий". Сегодня суд отправил его под домашний арест до 14 апреля 2021 года.