Вход в метро вновь открыт на Мещере рядом с домом, где взорвался газ Общество

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Ранее перекрытое движение транспорта восстановлено на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде рядом с домом, где произошел взрыв газа. Об этом сообщили в городской администрации.

Также теперь открыт расположенный рядом с местом ЧП вход в метро.

Напомним также, что взрыв бытового газа произошел утром 26 февраля на территории цокольного этажа дома № 3 дробь 2, где расположен суши-бар "Самурай".

Помещение суши-бара разрушилось, в жилом доме выбило окна, также были повреждены припаркованные рядом автомобили.

В результате происшествия было госпитализировано три человека. Двое из них после осмотра врачей были направлены на амбулаторное лечение. Их состояние не вызывает опасений у медиков. Еще одна женщина находится в реанимации.

Жильцов дома (68 человек, в том числе 6 детей) пришлось эвакуировать и всех, кто не смог переночевать у родственников или друзей, поселили в гостинице.

В городе был введен режим ЧС, который вчера отменили и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что все жители пострадавшего дома могут вернуться в свои квартиры. В настоящее время в доме устанавливают окна.