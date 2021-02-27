Вход в метро вновь открыт на Мещере рядом с домом, где взорвался газ

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Ранее перекрытое движение транспорта восстановлено на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде рядом с домом, где произошел взрыв газа. Об этом сообщили в городской администрации.
Также теперь открыт расположенный рядом с местом ЧП вход в метро.
Напомним также, что взрыв бытового газа произошел утром 26 февраля на территории цокольного этажа дома № 3 дробь 2, где расположен суши-бар "Самурай".
Помещение суши-бара разрушилось, в жилом доме выбило окна, также были повреждены припаркованные рядом автомобили.
В результате происшествия было госпитализировано три человека. Двое из них после осмотра врачей были направлены на амбулаторное лечение. Их состояние не вызывает опасений у медиков. Еще одна женщина находится в реанимации.
Жильцов дома (68 человек, в том числе 6 детей) пришлось эвакуировать и всех, кто не смог переночевать у родственников или друзей, поселили в гостинице.
В городе был введен режим ЧС, который вчера отменили и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что все жители пострадавшего дома могут вернуться в свои квартиры. В настоящее время в доме устанавливают окна.
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