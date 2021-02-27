Нижегородский трамплин откроется 6 марта Спорт

Фото: Пресс-служба правительства региона (Архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Торжественное открытие нового трамплина К-60 в Нижнем Новгороде запланировано на 6 марта. Об этом рассказал журналистам заместитель министра спорта Нижегородской области Алексей Москвин 3 марта 2021 года.

По его словам, в день открытия состоится первый официальный прыжок с трамплина. Кроме того, зрителям будет показано "небольшое шоу".

Эксплуатация спортивного объекта в тестовом режиме началась уже 6 февраля 2021 года. Напомним, открытие трамплина было запланировано на февраль, однако мероприятие было перенесено из-за погодных условий. Ранее сообщалось, что трамплин построен уже в апреле 2020 года. Строительство длилось чуть более двух лет.

В состав объекта входят трамплин К-60, административно-бытовое здание, помещения охраны №1, №2, судейская и тренерская трибуны К-60, камера хранения, лестницы наружные, осветительные опоры, сооружения инженерной защиты склона. Длина трамплина составляет 60 метров. На нем установлена керамическая лыжня разгона импортного производителя.

Работа трамплина будет круглогодичной. На объекте организуют тренировки для воспитанников школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

Напомним также, что на данном участке планируется построить еще два трамплина К-95 и К-125. Проект комплекса трамплинов был разработан в 2011 году, и перед началом строительства еще двух объектов необходимо скорректировать проектную документацию. Окончательные сроки строительства трамплинов К-95 и К-125 будут определены в 2021 году. Ориентировочная стоимость строительства еще двух трамплинов составит около 1,4 млрд рублей.

Кроме того, сейчас ведется комплексное благоустройство территории. В настоящее время выбран подрядчик (ООО "Инвест-групп") для строительства пассажирской подвесной канатной дороги к трамплинам. Также рядом с трамплином может появиться колесо обозрения. Предполагается, что его построит ООО "Нерпа" в 2021 году. Объем инвестиций составит порядка 100 млн рублей.