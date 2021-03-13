Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 29 марта по 4 апреля 2021 года

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Спектакль Нижегородского театра кукол Волк и козлята

Спектакль Нижегородского театра кукол Волк и козлята

Фото: с сайта театра

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 29 марта по 4 апреля.

Театры

Нижегородский театр "Комедiя":

30 марта - спектакль по рассказу Николая Свечина "Дело молитовских отравителей" - "Сыщики" (16+);
31 марта - спектакль по пьесе Дона Нигро "Дефлоресы" - "Шальная семейка"(16+);
1 апреля - спектакль по пьесе Марии Ладо "Очень простая история" (16+);
2 апреля - спектакль по мотивам пьесы Хасинто Грау "Куклы" (16+);
3 апреля - мюзикл по мотивам сказки Сергея Аксакова "Аленький цветочек" (0+);
3 апреля - спектакль по мотивам комедии Уильяма Шекспира "Укрощение строптивой" (16+);
4 апреля - спектакль по пьесе Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь" (16+).

Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина:

31 марта - балет Кирила Ламбова по сказкам Максима Горького - "Истории любви" (12+);
1 апреля - опера Петра Чайковского по повести Гоголя "Ночь перед Рождеством" - "Черевички" (6+);
2 апреля – балет Бориса Асафьева по поэме Александра Пушкина "Бахчисарайский фонтан" (12+).
3 апреля - концертная программа "Молодые звезды классической музыки" (6+);
4 апреля - балет Петра Чайковского по сказке Э.Т.А. Гофмана "Щелкунчик" (0+).

Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького:

30 марта - спектакль по пьесе Рэя Нэша "Продавец дождя" (16+);
31 марта - спектакль по повести Николая Гоголя "Тарас Бульба" (16+);
1 апреля - спектакль по пьесе Рэя Нэша "Продавец дождя" (16+);
2 апреля - спектакль по роману Михаила Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы (16+);
3 апреля - спектакль по пьесе Родиона Овчинникова "Великий забытый" (16+);
4 апреля – спектакль по произведению Николая Носова - "Незнайка учится" (6+);
4 апреля - спектакль по пьесе Максима Горького "На дне" (12+).

Нижегородский театр юного зрителя:

3,4 апреля - показ эскизов спектаклей в рамках работы режиссерской лаборатории "Кулибинка. Актуализация классики": "Каштанка" по рассказу Антона Чехова (6+), "Пиковая дама" по повести Александра Пушкина (12+), "Доходное место" по пьесе Александра Островского (16+).

Нижегородский государственный академический театр кукол:

1 апреля - спектакль по пьесе Юрия Елисеева "Сэмбо" (6+);
2,3 апреля - спектакль по сказке Самуила Маршака "Теремок"(6+);
4 апреля - спектакль по пьесе Недялко Йорданова "Волк и козлята".

Детский театр "Вера":

30 марта - спектакль по мотивам рассказа Максима Горького "Старуха Изергиль" - "Пламя Данко" (12+);
2 апреля - спектакль по пьесе Уильяма Гибсона "Понедельник после чуда" (16+);
3 апреля - спектакль по произведению Александра Пушкина "Сказка о царе Салтане" (0+);
4 апреля – потешное представление по сценарию Олега Михайлова "Сказка о молодильных яблоках" (6+).

Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова:

3 апреля - балет театра танца "Солнечный бестселлер" по мотивам произведения Редьярда Киплинга "Маугли" (6+);
4 апреля –музыкальная комедия Евгения Птичкина "Бабий бунт" (16+). 

Театр музыкально-пластической драмы "Преображение":

31 марта - спектакль по пьесе Владимира Жеребцова "Подсобное хозяйство" - "Солдатики" (16+);
3 апреля - пластическая комедия с элементами немого кино "Шарло" (12+);
4 апреля - спектакль по пьесе Виктора Понизова "Аз есмь тварь" - "Тварь 5.8.7.6/2" (16+);
4 апреля - музыкально-пластический спектакль Буратино (6+).

Театр Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева:

3 апреля - спектакль по мотивам произведений О.Генри "Без вымысла" (16+);
4 апреля - спектакль по сказке Самуила Маршака "Кошкин дом" (6+);
4 апреля - спектакль по пьесе Александра Островского "Снегурочка" (16+).

Нижегородская филармония им. Ростроповича:

4 апреля - абонемент №11-А "По ступенькам музыкальных знаний".

Нижегородская государственная консерватория им. Глинки:

30 марта - юбилейный концерт профессора Сергея Смирнова и доцента Ирины Шабординой "Весеннее настроение" (6+);
2 апреля - вечер музыки для саксофона "Саксофон плюс.." (6+);
2 апреля - концерт класса профессора Светланы Виноградовой (концертмейстерское мастерство) (6+);
4 апреля - концерт Нижегородского русского народного оркестра (6+);
4 апреля - концерт класса Ольги Поляковой (сольное пение) (6+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

1 апреля - программа "Парад планет" (6+), программа "В глубины Вселенной" (12+), программа "Небо весны" (12+), вечерняя экскурсия под звездным небом (12+);
2 апреля - программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), лекция "Астрофотография" (12+), программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи" (12+), программа "Небо весны" (12+);
3 апреля - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), лекция "Как человек научился летать" (6+), программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Мифы о звездном небе" (12+);программа "Планеты, открытые заново" (12+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+),вечерняя экскурсия под звездным небом (12+);
4 апреля - программа "Парад планет" (6+), программа "Космический сон Почемучки" (5+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+),обзорная экскурсия по планетарию (6+),лекция "Звездное небо весны" (12+),программа "В глубины Вселенной" (12+), программа "Небо весны" (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

Выставочный зал НГХМ (пл. Минина и Пожарского, 2/2): седьмая выставка социокультурного проекта "Свобода творчества" (12+), персональная выставка живописи Валерия Крылатова "Откровение" (12+), выставка работ Владимира Дайбова "Очевидная действительность" (12+).

Дом Сироткина: выставка скульптора Бориса Черствого "Апология" (со 2 апреля) (0+), обновленная экспозиция западноевропейского искусства (12+), экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (12+).

Усадьба Рукавишниковых: выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая" (6+); выставка к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума Петрова "Наследие Аввакума" (12+), выставка "Горьковский рубеж" (6+);

Музей русского патриаршества: выставка "Николай Угодник" (0+);

Арсенал: Выставка работ фотожурналиста и fashion-фотографа Жерара Юфера "Один день в музее" (0+), выставка-исследование "Перерыв 15 минут" (12+). 

Запланированные мероприятия:

Дом Сироткина: 3 апреля - занятие по теме "Портрет" в рамках детского образовательного проекта "Музейная гостиная" (7+);
4 апреля - занятие "Обсуждаем и анализируем колорит" в рамках проекта "Студии начинающих искусствоведов" - "Колорит" (12+).

НГХМ (YouTube): 3 апреля - лекция Ольги Чижус "Николай Рерих" (12+).

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Теги:
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