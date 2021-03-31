Пострадавших от взрыва газа в селе Маргуша обеспечат новым жильем за счет бюджета Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Правительство Нижегородской области выделит из резервного фонда средства, которые будут предназначены для обеспечения жильем людей, пострадавших в ЧП в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который 20 апреля 2021 года прибыл в село Маргуша.

"Всем будет оказана помощь либо в виде компенсации, либо путем предоставления жилого помещения. Я принял решение о том, что после изучения всех вариантов будут выделены средства из резервного фонда области. Вопрос будет решен в кратчайшие сроки с учетом пожеланий людей, в зависимости от их прав на жилые помещения: частично квартиры здесь находятся в частной собственности, частично – в муниципальной", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что по данным экспертов, дом, где произошло ЧП, не подлежит восстановлению.

"Безусловно, заключение еще будет проанализировано, но уже с уверенностью на 95 процентов можно говорить о том, что здание придется снести до фундамента. Мы сразу выделим средства на проектирование и возведем здесь новый дом для предоставления жилья нуждающимся в Дальнеконстантиновском районе, в том числе тем, кто проживает в аварийном и ветхом фонде", - пояснил Глеб Никитин.

Со специалистами также обсуждался вопрос вероятных нарушений, допущенных при строительстве.

"Такая вероятность есть. В тот момент, когда дом строился – в 2014-2015 годах, – конструктивные и технологические решения не проходили экспертизу, поскольку ее не требовали на законодательном уровне", - рассказал глава региона.

Напомним, что сообщение о пожаре поступило 19 апреля в 20:43. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что площадь горения составляет 1,2 тысячи кв метров. К тому же у здания обрушились конструкции.

В региональной прокуратуре рассказали, что ЧП произошло из-за взрыва газа. Сотрудники ведомства организовали проверку случившегося, по итогам которой предпримут соответствующие меры.

В МЧС сообщили, что в результате происшествия погиб младенец и пострадали восемь человек – четверо взрослых и четверо детей.

По поручению главы региона, семье погибшего ребенка будет оказана материальная помощь в размере 200 тысяч рублей. Жильцам дома, здоровью которых произошедшее не причинило вред, будет выплачено по 10 тысяч рублей. Получившим травмы выделят по 100 тысяч рублей.