инвест-проект
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 27 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
26 апреля 2021 16:16  [26] Рабочие проводят работы по покраске ржавого ограждения на ул. Звездинке
26 апреля 2021 16:04  [47] Нижегородский водоканал закончил перекладку сетей под 10 объектами БКАД
26 апреля 2021 15:26  [84] Роспотребнадзор отмечает недостаточную активность по вакцинации среди нижегородцев
26 апреля 2021 14:33  [318] Более 30 случаев фальсификата молочной продукции выявлено в Нижегородской области с начала года
26 апреля 2021 14:15  [137] Парад Победы в Нижнем Новгороде, предположительно, пройдет с ограниченным числом зрителей
26 апреля 2021 14:13  [110] Более 20 км дорог отремонтируют в Городецком районе по нацпроекту
26 апреля 2021 14:09  [102] Банковские счета 25 тысяч жителей Дзержинска и Кстова арестованы за долги за отопление
26 апреля 2021 13:57  [124] "Опыт Челябинской области по мониторингу качества воздуха можно распространять и в других регионах России", - Глеб Никитин
26 апреля 2021 13:43  [531] Минобразования назвало режим работы нижегородских школ в майские праздники
26 апреля 2021 13:12  [220] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 28 районах Нижегородской области
Общество

Роспотребнадзор отмечает недостаточную активность по вакцинации среди нижегородцев

26 апреля 2021 15:26  [84] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Марина Шарабакина отметила недостаточную активность по вакцинации среди нижегородцев. Об этом она рассказала в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по социальной политике 26 апреля 2021 года.

По ее словам, на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 250 тысяч человек или 7,5% населения. При этом Нижний Новгород по показателям вакцинации находится среди лучших городов России. Средний показатель по стране в несколько раз ниже.

"Мы помним, что для предотвращения распространения инфекции надо, чтобы вакцинировались не менее 60%. По-началу активность была очень высокой, люди стояли в очередях. Сейчас она поубавилась", - сказала она.

Марина Шарабакина отметила, что 1/3 нижегородцев заболевает по месту работы. Самые высокие по заболеваемости показатели среди сотрудников офисов и промышленных предприятий. Однако, среди них меньше всего вакцинировавшихся: 1% - офисные работники, 1,5% - сотрудники предприятий.

Даже среди тех, кто работает с населением, активность не высокая. Сейчас вакцинацию прошли только 13% медицинских работников, 10% работников сферы образования и 14,5% сотрудников соцучреждений.

Представитель управления Роспотребнадзора связывает это с активностью "антипрививочников" и проявлением осторожности жителей, которые наблюдают за знакомыми, которые уже привились. Также она предположила, что некоторые ждут поступления вакцины центра Чумакова (сейчас на территории региона для вакцинации используются две вакцины - "Спутник" и "Эпиваккорона").

"Вакцинация производится на добровольной основе. Уже два типа вакцины есть в доступе. Мы надеемся, что ситуация поменяется, и желающих пройти вакцинацию станет больше. Депутаты Гордумы и администрация Нижнего Новгорода направят все свои силы на информирование жителей города о безопасности прививок, графиках и правилах соблюдения прививочного цикла", - пообещала председатель комиссии Инна Ванькина.

Напомним, что массовая вакцинация в Нижегородской области стартовала 18 января. В регионе открыто более 120 вакцинальных пунктов. В том числе пункты вакцинации от коронавируса уже работают в ТРЦ "Седьмое небо",  ТРК "Небо", ТРК "Индиго" и ТРК "Фантастика"

Ранее сообщалось, что в апреле пункты планируется также открыть в ТЦ "Муравей" на проспекте Ленина и ТРЦ "Мега".

Кроме того, пункт вакцинации работает в Нижегородском государственном академическом театре драмы им. Горького.

Нижегородцы также могут привиться от COVID-19 во возобновивших работу "Поездах здоровья".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вакцина Коронавирус Роспотребнадзор
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph