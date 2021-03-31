Роспотребнадзор отмечает недостаточную активность по вакцинации среди нижегородцев Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Марина Шарабакина отметила недостаточную активность по вакцинации среди нижегородцев. Об этом она рассказала в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по социальной политике 26 апреля 2021 года.

По ее словам, на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 250 тысяч человек или 7,5% населения. При этом Нижний Новгород по показателям вакцинации находится среди лучших городов России. Средний показатель по стране в несколько раз ниже.

"Мы помним, что для предотвращения распространения инфекции надо, чтобы вакцинировались не менее 60%. По-началу активность была очень высокой, люди стояли в очередях. Сейчас она поубавилась", - сказала она.

Марина Шарабакина отметила, что 1/3 нижегородцев заболевает по месту работы. Самые высокие по заболеваемости показатели среди сотрудников офисов и промышленных предприятий. Однако, среди них меньше всего вакцинировавшихся: 1% - офисные работники, 1,5% - сотрудники предприятий.

Даже среди тех, кто работает с населением, активность не высокая. Сейчас вакцинацию прошли только 13% медицинских работников, 10% работников сферы образования и 14,5% сотрудников соцучреждений.

Представитель управления Роспотребнадзора связывает это с активностью "антипрививочников" и проявлением осторожности жителей, которые наблюдают за знакомыми, которые уже привились. Также она предположила, что некоторые ждут поступления вакцины центра Чумакова (сейчас на территории региона для вакцинации используются две вакцины - "Спутник" и "Эпиваккорона").

"Вакцинация производится на добровольной основе. Уже два типа вакцины есть в доступе. Мы надеемся, что ситуация поменяется, и желающих пройти вакцинацию станет больше. Депутаты Гордумы и администрация Нижнего Новгорода направят все свои силы на информирование жителей города о безопасности прививок, графиках и правилах соблюдения прививочного цикла", - пообещала председатель комиссии Инна Ванькина.

Напомним, что массовая вакцинация в Нижегородской области стартовала 18 января. В регионе открыто более 120 вакцинальных пунктов. В том числе пункты вакцинации от коронавируса уже работают в ТРЦ "Седьмое небо", ТРК "Небо", ТРК "Индиго" и ТРК "Фантастика" .

Ранее сообщалось, что в апреле пункты планируется также открыть в ТЦ "Муравей" на проспекте Ленина и ТРЦ "Мега".

Кроме того, пункт вакцинации работает в Нижегородском государственном академическом театре драмы им. Горького.