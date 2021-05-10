Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 11 по 16 мая 2021 года

Вечер балета в Нижегородском театре им. Пушкина
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Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 11 по 16 мая.
Театры
Нижегородский театр "Комедiя":
11 мая - спектакль по мотивам комедии Уильяма Шекспира "Укрощение строптивой" (16+);
12 мая - спектакль по пьесе Алексея Толстого "Касатка" (16+);
13 мая - спектакль Кима Брейтбурга "Голубая камея" (16+);
14 мая - спектакль по пьесе Владимира Гуркина "Саня, Ваня, с ними Римас" - "Обыкновенные люди" (16+);
16 мая - спектакль по пьесе Марка Камолетти "Боинг-боинг" (16+).
Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина:
12 мая - опера Петра Чайковского по драме Генриха Герца "Дочь короля Рене" - "Иоланта" (12+);
13 мая - балет Петра Чайковского по сказке Э.Т.А. Гофмана "Щелкунчик" (0+);
14 мая - опера Николая Римского-Корсакова по пьесе Льва Мей "Царская невеста" (12+);
15 мая — вечер балета (12+);
16 мая - мюзикл Фредерика Лоу "Моя прекрасная леди" (12+).
Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького:
11 мая - спектакль по пьесе Эфраима Кишон "Брачный договор" (12+);
12 мая - спектакль по пьесе Марка Камолетти - Бестолочь ("La bonne Anna") (16+);
13 мая - спектакль по пьесе Наталии Мошиной "Сдвиг" (16+);
14 мая - сценическая композиция по творчеству Бориса Пастернака "Доктор Живаго" (16+).
Нижегородский театр юного зрителя:
13 мая - спектакль по пьесе Григория Горина "Прощай, конферансье" (12+);
14 мая - спектакль по пьесе Валентина Катаева "День отдыха"(12+).
Нижегородский государственный академический театр кукол:
15 мая — спектакль по сказке Михаила Туровера и Яна Мирсакова "Поросенок Чок" (6+);
16 мая - спектакль по сказке Софьи Прокофьевой и Генриха Сапгира "Кот в сапогах" (6+).
Детский театр "Вера":
11 мая – потешное представление по сценарию Олега Михайлова "Сказка о молодильных яблоках" (6+);
14 мая - спектакль по пьесе Уильяма Шекспира "The Winter's Tale" (12+);
15 мая - спектакль по сказке Юлии Тупикиной "Майя и К" (12+);
16 мая - спектакль по пьесе Владимира Синакевича "Дикий" (6+).
Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова:
15 мая - балет театра танца "Солнечный бестселлер" по мотивам египетской мифологии "Нефертити" (6+);
16 мая - мюзикл Кима Брейтбурга и Евгения Муравьева "Парижские тайны" (12+).
Театр музыкально-пластической драмы "Преображение":
15 мая - спектакль по мотивам повести Виктора Пелевина "Затворник и шестипалый" - "Ложное солнце" (16+);
16 мая - спектакль по пьесе Виктора Понизова "Аз есмь тварь" - "Тварь 5.8.7.6/2" (16+);
16 мая - музыкально-пластический спектакль Буратино (6+).
Театр Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева:
14 мая — спектакль по новеллам О.Генри "Без вымысла" (16+);
15 мая - рок-сказка кукольного отделения по мотивам романа Марка Твена "Принц и нищий" (16+);
16 мая - спектакль по мотивам сказки Шергина "Волшебное кольцо" (6+);
16 мая - мистическая танцевальная постановка по мотивам повести Н.Гоголя "Вий" — "Панночка" (12+).
Нижегородская государственная консерватория им. Глинки:
11 мая - концерт выпускников профессора Г.Б. Благовидовой (фортепиано) (6+);
12 мая - концерт класса доцента Н.В. Гринес (камерный ансамбль) (6+);
14 мая - концерт ассистента-стажера В. Новиковой (фортепиано)(6+);
15 мая - концерт класса профессора Е.С. Брахмана (фортепиано) (6+);
16 мая - концерт ассистента-стажера Г. Синаревского (академический вокал) (6+).
Нижегородский планетарий им. Гречко:
13 мая - программа "Космическая книга странствий" (6+), концерт "Планета скрипки" (12+);
14 мая - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+),программа "Планеты, открытые заново" (12+), вечерняя экскурсия под звездным небом;
15 мая - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), наблюдения солнца в телескоп (6+), программа "Космический сон Почемучки" (5+), лекция "Чудеса на небесах" (6+), программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), программа "Парад планет" (6+), программа "За волшебным шаром в космические дали" (6+)программа "Планеты, открытые заново" (12+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+);
16 мая - программа "Парад планет" (6+), наблюдения солнца в телескоп (6+), программа "Космический сон Почемучки" (5+), лекция "Детям о звездах" (6+), обзорная экскурсия по планетарию (6+),лекция "Звездное небо весны" (12+), программа "В глубины Вселенной" (12+),программа "Небо весны" (12+).
Музеи
В настоящее время открыты следующие выставки:
НГХМ - Музей искусства ХХ века (пл. Минина и Пожарского, 2/2): персональная выставка живописи Валерия Крылатова "Откровение" (0+), выставка работ Николая Гущина "Хохломское разнотравье" (0+), выставка работ Ангелины Курантовой "Цвет счастья" (0+), выставка работ Николая Бурдастова "Николай Бурдастов. Живопись" (0+), выставка "Александр Невский. 800 лет с Россией" (0+), выставка детских рисунков "Пейзажи родного края" (0+);
НГХМ — Музей зарубежного искусства (Дом Сироткина): выставка скульптора Бориса Черствого "Апология" (0+), обновленная экспозиция западноевропейского искусства (12+), экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (12+);
НГИАМЗ - Усадьба Рукавишниковых: выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая";
Арсенал: Выставка работ фотожурналиста и fashion-фотографа Жерара Юфера "Один день в музее" (0+), выставка-исследование "Перерыв 15 минут" (12+), выставка "Третья идея", посвященная жизни Андрея Сахарова (12+).
Запланированные мероприятия:
НГХМ — Музей зарубежного искусства (Дом Сироткина): 15 мая - онлайн-лекция "Стиль модерн в нижегородской архитектуре" (12+);
16 мая - занятие "Обсуждаем и анализируем композиции картин" в рамках проекта "Студия начинающих искусствоведов" (12+).
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