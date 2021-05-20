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Анонсы событий для СМИ на 24 мая 2021 года
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Культура и отдых

Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 24 по 30 мая 2021 года

24 мая 2021 12:39  [93] Культура и отдых
Открытие Сахаровского фестиваля

Открытие Сахаровского фестиваля

Фото: из группы нижегородской филармонии в соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 24 по 30 мая.

Театры

Нижегородский театр "Комедiя": 

24 мая - музыкальный вечер Кима Брейтбурга (16+);
25 мая - спектакль по рассказу Николая Свечина "Дело молитовских отравителей" - "Сыщики" (16+);
26 мая - спектакль по пьесе Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь" (16+).

Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина:

27 мая - балет Арама Хачатуряна "Спартак" (12+);
29 мая - музыкальная комедия Гия Канчели "Ханума" (12+);
30 мая - балет Владимира Качесова "Безымянная звезда" (12+).

Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького:

24 мая - концертная программа Майи Балашовой "Человека ищет человек" (12+);
25 мая - спектакль по пьесе Дейва Фримена и Джона Чепмена "Ключ для двоих" (16+);
26 мая - спектакль по пьесе Наталии Мошиной "Сдвиг" (16+);
27 мая – спектакль по пьесе Григория Горина "Чума на оба ваши дома!" – "Верона. Послесловие" (16+);
28 мая - спектакль по пьесе Рэя Нэша "Продавец дождя" (16+);
29 мая - спектакль по пьесе Ольги Михайловой "Третья правда, или История одного преступления" (18+);
27 февраля - спектакль по пьесе Петра Гладилина – "Вышел ангел из тумана" (12+).

Нижегородский театр юного зрителя:

27, 28 мая - спектакль по пьесе Ульриха Хуба - "Умеют ли животные лгать?" (12+).

Нижегородский государственный академический театр кукол:

29, 30 мая - спектакль по мотивам белорусской сказки "Из рога всего много" - "Дед Микула и Журавль" (6+).

Детский театр "Вера":

26 мая – спектакль по произведению Виктора Драгунского "Денискины рассказы" (6+);
27 мая - спектакль по пьесе Виктора Ольшанского "Стеклянный, оловянный, деревянный" (6+);
28 мая - спектакль по сказкам "Мойдодыр" и "Муха-Цокотуха" - "Веселая страна Чукоккала" (0+);
29 мая – потешное представление по сценарию Олега Михайлова "Сказка о молодильных яблоках" (6+);
30 мая - спектакль по сценарию Виктора Трегубенко "Домик для царя зверей" (0+).

Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова:

30 мая - мюзикл "Донна Люция, или Здрасьте, я ваша тетя!" (12+).

Театр музыкально-пластической драмы "Преображение":

26 мая - музыкально-пластический спектакль "Море" (12+);
29 мая - спектакль по пьесе Александра Монвиж-Монтвида "Новый Амфитрион" (16+);
30 мая - пластический спектакль "Жизнь в стиле танго" (16+).

Театр Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева:

24, 28 мая - спектакль по сказке Самуила Маршака "Кошкин дом" (6+);
24 мая - спектакль кукольного отделения по мотивам произведений О.Генри "Без вымысла" (16+);
25, 28 мая - концерт со струнной марионеткой "Нити" (12+);
25 мая - спектакль по пьесе Александра Островского "Снегурочка" (16+);
26, 27 мая - спектакль по мотивам сказки Шергина "Волшебное кольцо" (6+);
26 мая - рок-сказка кукольного отделения по мотивам романа Марка Твена "Принц и нищий" (16+);
27 мая - мистическая танцевальная постановка по мотивам повести Н.Гоголя "Вий" — "Панночка" (12+);
29 мая - день открытых дверей, спектакль по мотивам произведения Николая Гоголя "Портрет" - "Талант" (12+).

Нижегородская филармония им. Ростроповича:

24 мая - документальный моноспектакль "Андрей Сахаров. Равновесие на краю" в рамках XVI Международного фестиваля искусств им. Андрея Сахарова (6+);
25 мая – день Франции на XVI Международном фестивале искусств им. Андрея Сахарова - Струнный квартет "DIOTIMA" (6+);
26 мая - концерт Бориса Березовского (фортепиано) в рамках XVI Международного фестиваля искусств им. Андрея Сахарова (6+);
27 мая – день Нидерландов на XVI Международном фестивале искусств им. Андрея Сахарова - Дуэт "VitaDuo" (6+);
28 мая – день Нидерландов на XVI Международном фестивале искусств им. Андрея Сахарова - Дирижер – Антон Шабуров (6+);
29 мая - концерт государственного академического симфонического оркестра им. Светланова в рамках XVI Международного фестиваля искусств им. Андрея Сахарова (6+);
30 мая - концерт российского национального оркестра, дирижер и солист - Сергей Крылов в рамках XVI Международного фестиваля искусств им. Андрея Сахарова (6+).

Нижегородская государственная консерватория им. Глинки:

26 мая - концерт профессора А.М. Рыбина (фортепиано) (6+);
27 мая - вечер фортепианной музыки (6+);
28 мая - концерт класса профессора Г.Б. Благовидовой (фортепиано) (6+);
29 мая - сольный концерт Г.А. Курскова (фортепиано) (6+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

27 мая - программа "Космическая книга странствий" (6+), концерт "Музыка среди звезд" - "Времена года" Вивальди (12+);
28 мая - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи" (12+), программа "Небо весны" (12+), вечерняя экскурсия под звездным небом (12+);
29 мая - наблюдения солнца в телескоп (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), программа "Парад планет" (6+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+), лекция "Мифы о звездном небе" (12+), программа "Планеты, открытые заново" (12+), вечерняя экскурсия под звездным небом (12+);
30 мая - программа "Парад планет" (6+), наблюдения солнца в телескоп (6+), программа "Космический сон Почемучки" (5+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), обзорная экскурсия по планетарию (6+), лекция "Звездное небо весны" (12+), программа "В глубины Вселенной" (12+), программа "Небо весны" (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

НГХМ - Музей искусства ХХ века (пл. Минина и Пожарского, 2/2): персональная выставка живописи Валерия Крылатова "Откровение" (0+), выставка работ Николая Гущина "Хохломское разнотравье" (0+), выставка работ Ангелины Курантовой "Цвет счастья" (0+), выставка работ Николая Бурдастова "Николай Бурдастов. Живопись" (0+), выставка детских рисунков "Пейзажи родного края" (0+); 

НГХМ — Музей зарубежного искусства (Дом Сироткина): обновленная экспозиция западноевропейского искусства (12+), экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (12+), выставка работ ниже-городских художников-аутсайдеров "Границы неПонимания" (18+);

НГИАМЗ - Усадьба Рукавишниковых: выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая";

Арсенал: Выставка работ фотожурналиста и fashion-фотографа Жерара Юфера "Один день в музее" (0+), выставка-исследование "Перерыв 15 минут" (12+), выставка "Третья идея", посвященная жизни Андрея Сахарова (12+).

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Теги:
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