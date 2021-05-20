Среди замов главы Нижнего Новгорода наибольший доход задекларировал Илья Штокман Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Илья Штокман задекларировал наибольший доход среди заместителей главы Нижнего Новгорода за 2020 год. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Первый заместитель Илья Штокман заработал 17,9 млн рублей , в том числе учитывается доход от продажи недвижимого имущества, ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях. Его супруга получила 2,07 млн рублей дохода.

Известно, что у него в собственности находятся шесть земельных участков площадью: 3 776 кв.м., 3 536 кв.м., 2 727 кв.м., 1 617 кв.м., 714 кв.м., 124 кв.м; два жилых дома: 227,2 кв.м. и 36,1 кв.м; квартира - 146,1 кв.м. (общая совместная с женой); нежилые помещения: 75,6 кв.м., 1 487,1 кв.м. (доля в праве); нежилое здание - 41,8 кв.м.

Другой первый заместитель мэра Дмитрий Сивохин задекларировал 6,9 млн рублей , в том числе доход от продажи недвижимости. Его супруга - 2,3 млн рублей.

В собственности Дмитрия Сивохина: нежилое помещение площадью 192,4 кв.м., а также доли в земельном участке - 1 428 кв.м. и жилом доме - 205 кв.м. с супругой. У нее также в собственности - квартира 102,1 кв.м. У несовершеннолетнего ребенка имеется доля в квартире площадью 82 кв.м.

Заместитель главы города - глава администрации Канавинского района Олег Алешин получил в 2020 году 6,4 млн рублей , его супруга - 40 тысяч рублей.

Он является владельцем двух земельных участков: 2 504 кв.м. и 1 025 кв.м. Его супруга - земельного участка площадью 1 669 кв.м.

В пользовании семьи находится участок - 458 кв.м. и жилой дом - 91,6 кв.м. В пользовании Олега Алешина также есть квартира 61,5 кв.м.

Заместитель главы города - глава администрации Приокского района Михаил Шатилов заработал 5,5 млн рублей , в том числе от продажи недвижимости.

У него в собственности - участок площадью 1 250 кв.м. и жилой дом 174,6 кв.м., у его несовершеннолетнего ребенка - доля в квартире площадью 62,6 кв.м.

В пользовании Михаила Шатилова квартира - 50,2 кв.м.

Заместитель главы Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов получил 3,3 млн рублей , в том числе от продажи недвижимости, его супруга - 1,7 млн рублей. Два несовершеннолетних ребенка заработали по 130 тысяч рублей.

В собственности заместителя - два земельных участка: 731 и 606 кв.м., а также садовый домик - 67,1 кв.м. Его жена владеет долей в квартире площадью 65,2 кв.м.

Доход заместителя главы города - главы администрации Автозаводского района Александра Нагина в 2020 году составил 3,2 млн рублей , в том числе он был получен от вкладов. Его супруга получила 3,8 млн рублей.

Александр Нагин является владельцем участка площадью 1 250 кв.м., жилого дома - 347,4 кв.м., квартиры - 47,9 кв.м. и нежилого помещения - 61,1 кв.м. Его супруга: участка - 807 кв.м., жилого дома - 337,4 кв.м., двух квартир - 73,3 кв.м. и 36,8 кв.м., а также доли в административном здание - 1 234 кв.м.

Заместитель главы города - глава администрации Московского района Нижнего Новгорода Владимир Кропотин задекларировал доход в размере 2,9 млн рублей , его супруга - 497 тысяч рублей.

В собственности заместителя: участки - 1 059 кв.м., 848 кв.м. (доля в праве), 800 кв.м. (доля в праве); жилой дом - 43,2 кв.м. (доля в праве); три квартиры: 91,1 кв.м., 41,1 кв.м. (доля в праве), 31,8 кв.м. Его супруги: участки площадью 919 кв.м., 848 кв.м. (доля в праве), 800 кв.м. (доля в праве), 727 кв.м.; два жилых дома - 30,5 кв.м. , 43,2 кв.м. (доля в праве); две квартиры - 49 кв.м. (доля в праве) и 41,1 кв.м. (доля в праве).

Заместитель главы города-глава администрации Ленинского района Александр Кулагин заработал 2,9 млн рублей , его супруга - 183,8 тысяч рублей.

В собственности Александра Кулагина находятся: участок - 800 кв.м. (доля в праве с женой) и жилой дом - 195,6 кв.м. (доля в праве с женой). У супруги также - комната площадью 13,7 кв.м.

Заместитель главы города - глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова в прошлом году получила доход - 2,3 млн рублей , ее супруг - 611,6 тысяч рублей.

У заместителя есть доля в квартире площадью 47,2 кв.м., а также квартира 56,7 кв.м. (общая совместная с супругом).

Доход заместителя главы города - главы администрации Советского района Сергея Колотова составил 2,3 млн рублей , его супруги - 870,8 тысяч рублей.

У него в собственности: земельный участок - 1 033 кв.м. (общая совместная собственность с женой), жилой дом - 66,9 кв.м. (общая совместная собственность с женой), квартира - 32 кв.м. У жены: квартира - 60,6 кв.м. и доля в квартире - 49 кв.м.

В пользовании Сергея Колотова - квартира 68,6 кв.м.

Наименьший доход в 2020 году получили главы администрации Нижегородского района. Напомним, экс-глава Нижегородского района Алексей Мочкаев был отстранен от должности и приговорен к двум годам лишения свободы условно за злоупотребление должностными полномочиями.

На посту главы администрации Нижегородского района он успел заработать 43,6 тысяч рублей . Известно, что у него в собственности находятся: участки площадью - 792 кв.м., 347 кв.м., 29 кв.м.; жилой дом - 367,9 кв.м. и квратира - 93,6 кв.м.

Пришедший ему на смену в октябре 2020 года Илья Лагутин задекларировал доход - 2,2 млн рублей , его жена - 1,2 млн рублей.

Он вместе с супругой и ребенком владеет квартирой площадью 41,9 кв.м.

Ранее сообщалось, что глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заработал в 2020 году 3,2 млн рублей.

Напомним, статус заместителей главы администрации города был возвращен главам районов в ноябре 2020 года.