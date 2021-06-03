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Общество

"Шахматный дом" в Нижнем Новгороде планируется восстановить к августу

11 июня 2021 14:01  [74] Общество
Шахматный дом до начала реставрации

Шахматный дом до начала реставрации

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Шахматный дом" (ул.Пискунова, 35) в Нижнем Новгороде планируется восстановить к августу 2021 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

В настоящее время собственник заключил договор с реставрационной организацией ООО "Строй-Инвест".

Ранее ООО "ИнтерПроф" выполнило изыскательские работы по определению соответствия существующих объемно-пространственных параметров и планировочной структуры объекта, размеров и пропорций его фасадов по ранее разработанному и согласованному управлением проекту.

Напомним, собственнику "Шахматного дома" поручили скорректировать проект с целью детализации чертежей в отношении элементов, составляющих предмет охраны объекта.

"В отношении выявленных несоответствий главного фасада объекта рекомендовано исправить их в ходе проведения работ по его реставрации", - пояснили в ведомстве.

Напомним также, что в июле прошлого года собственник "Шахматного дома" Ваган Багдасарян расторг контракт с прежним подрядчиком - ООО "РегионРесурсГрупп". В течение 2020 - начала 2021 гг. работы на объекте не проводились. В январе 2021 Владельца "Шахматного дома" в Нижнем Новгороде оштрафовали из-за отсутствия работ на объекте

В ноябре Ваган Багдасарян заявил, что не может найти реставрационную организацию, готовую продолжить и завершить в установленные сроки работы на объекте. Тогда руководителю филиала "Росрегионреставрации" было рекомендовано помочь собственнику в выборе подрядчика. Багдасаряну был предложен список из трех организаций, обладающих необходимой лицензией. Среди них было ООО "ИнтерПроф".

Отметим, что строительство на месте ОКН регионального значения "Особняк Троицкого" началось в июле 2019 года. Проект воссоздания здания, разработанный ООО "Возрождение", был дополнен нижегородским филиалом АО "Владимирреставрация", и получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Планировалось, что "Шахматный дом" будет воссоздан к весне того же года.

СПРАВКА:

Игорный дом Троицкого – объект культурного наследия регионального значения. Владельцем усадьбы в начале ХХ века был А.И.Троицкий, который перестроил дом в модном в тот период архитектурном стиле модерн. На пилонах здания установлены бюсты-авгуры в виде человеческих голов, склонившихся над шахматной доской. С фасадом здания связана городская легенда о том, что хозяин дома организовал игру в шахматы на деньги и однажды проиграл крупную сумму посетителю, оказавшемуся чемпионом Европы по шахматам Михаилом Чигориным. Тот отказался забрать выигрыш, попросив хозяина дома перестать играть в шахматы на деньги. В память об этом событии и был украшен фасад особняка.

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Теги:
Объекты культурного наследия Реставрация
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