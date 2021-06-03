"День России символизирует мощь и величие нашей страны", - Евгений Люлин Общество

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"День России символизирует мощь и величие нашей страны, незыблемость ее границ и ценностей", - сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области по итогам мероприятий 12 июня 2021 года.

"Россия уникальна, ей нет равных в истории и традициях, необъятной территории и просторах, многонациональности, разнообразии природно-климатических зон и часовых поясов, богатстве природных ресурсов и культурного наследия. В этот день всем нам очень важно осознать, что свободная и независимая Россия – это прежде всего мы с вами! Народ с величественным прошлым, настоящим и достойным будущим. Мы гордимся своей Родиной и в наших силах сделать ее еще более сильной и процветающей", - продолжил он.

В пресс-службе регионального парламента напомнили, что его председатель принял участие в праздничных мероприятиях в честь Дня России.

Они открылись церемонией закладки капсулы в основание памятника святому благоверному великому князю Александру Невскому возле Кафедрального Собора на Стрелке, в которой приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"Мы заложили капсулу в основание памятника в честь одной из самых значимых для России исторических личностей – святого князя Александра Невского. Князь правил в непростые для страны годы, побеждал в бою шведов и немцев, всеми силами стремясь сохранить русский народ, русское государство. Его дальновидная политика положила начало единодержавию и позволила сохранить страну. В этом году отмечается 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. Он был ровесником Нижнего Новгорода, и всегда был почитаем нашими земляками. Памятник, который будет установлен рядом с посвященным ему кафедральным собором Нижегородской митрополии Русской православной церкви, должен стать знаком уважения и признательности нижегородцев к великим заслугам Александра Невского для Отечества", - сказал Евгений Люлин.

После церемонии состоялась встреча с представителями традиционных религиозных конфессий.

"Нас всех объединяет любовь к своей Родине, к Нижегородской области. В нашем регионе сложилась уникальная традиция добрососедства и взаимоуважения", - подчеркнул председатель Законодательного Собрания.

Нижегородское региональное отделение "Единой России" провело флешмоб, посвященный празднованию Дня России, в парке Победы. В рамках акции более 1000 человек выстроились в виде флага России и цифры 800.

В парке Печерского монастыря в честь 800-летия Нижнего Новгорода были высажены деревья и кустарники. Вместе с руководителями области и города в мероприятии приняли участие представители духовенства Нижегородской епархии, члены Нижегородского отделения Императорского православного палестинского общества, представители "Союза Лесовладельцев Нижегородской области", "Школьных лесничеств" и учащиеся православных гимназий.

В Нижегородском кремле состоялось торжественное открытие Колокольни утраченного Спасо-Преображенского Собора.

"Этот исторический, культурный объект станет новой точкой притяжения туристов в наш город. А часы на колокольне начинают отсчёт времени, открывая новую страницу истории Нижнего Новгорода в год его 800-летия", - отметил Евгений Люлин.