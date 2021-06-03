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Происшествия

Стало известно о состоянии пострадавших от взрыва на предприятии в Дзержинске

17 июля 2021 18:16  [112] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Один из троих пострадавших в результате взрыва на заводе им. Я.М. Свердлова находится в реанимации. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

В ведомстве рассказали, что на завод выезжала бригада службы медицины катастроф. Три человека, которые пострадали во время ЧП на предприятии, доставлены в Больницу скорой медицинской помощи Дзержинска. В Минздраве также добавили, что у всех пострадавших зафиксированы закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы головного мозга, термические ожоги на площади 6-15% поверхности тела.

Отмечается, что среди госпитализированных - одна женщина и двое мужчин. По данным на вечер 16 июля состояние двоих пострадавших оценивается как тяжёлое, у третьего пострадавшего - состояние средний степени тяжести.

Утром 17 июля один из пострадавших был переведён из реанимации в отделение. При этом у оставшегося - состояние стабильное, с улучшением.

Напомним, 16 июля в 17:45 на пульт службы быстрого реагирования поступило сообщение о разгерметизации ёмкости с ацетоном в цехе по производству данного химического вещества. С территории было эвакуировано 20 человек. В ГУ МЧС подчеркнули, что угроза населению отсутствует. Позднее стало известно о трёх пострадавших.

Это не первый инцидент на предприятии. 31 августа 2018 года в здании цеха утилизации мин произошёл взрыв, площадь повреждений составила около 100 кв. метров. Это случилось, предположительно, в результате технологической операции. На пожаре погибли шесть сотрудников завода, еще шесть получили ранения и ожоги. Позднее сапёры обнаружили 164 мины.

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Теги:
Взрыв Завод ЧП
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