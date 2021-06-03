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Общество

Медики озвучили последние данные о заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области

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Фото: НИА Нижний Новгород

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Медики озвучили последние данные о заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, за минувшие сутки подтверждено 533 случая заражения ковидом. Таким образом, на 18 июля в Нижегородской области зарегистрирован 133603 случая COVID-19.

Вылечились в общей сложности 122056 человек, в том числе 390 человек за прошедшие сутки.

Скончались 4707 человек, в том числе 29 человек за минувшие сутки.

Напомним, несколько дней назад Глеб Никитин заявил, что Нижегородская область вышла на плато по новой коронавирусной инфекции.

16 июня губернатор Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, на курение кальянов в общественных местах.

Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно.

Также в регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан.

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Теги:
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