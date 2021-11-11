Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 29 ноября по 5 декабря 2021 года

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Спектакль Комета Г нижегородского театра Комедiя

Спектакль Комета Г нижегородского театра Комедiя

Фото: с сайта театра

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 29 ноября по 5 декабря 2021 года.

Театры

Нижегородский театр "Комедiя":

30 ноября -  спектакль по пьесе Светланы Петрийчук "Комета Г" (16+);
1 декабря - спектакль по пьесе Марка Камолетти "Боинг-боинг" (16+);
2 декабря - спектакль по пьесе Саймона Уильямса "У каждого свои недостатки" (16+);
3 декабря - спектакль по пьесе Неллы Прибутковской о Максиме Горьком "Затмение солнца" (16+);
4 декабря - спектакль по пьесе Лопе де Вега "Дурочка" (16+);
5 декабря - мюзикл по мотивам сказки Сергея Аксакова "Аленький цветочек" (0+);
5 декабря - спектакль по мотивам комедии Уильяма Шекспира "Укрощение строптивой" (16+).

Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина:

1 декабря - оперетта Исаака Дунаевского "Белая акация" (12+);
3 декабря - балет Адольфа Адана "Жизель" (12+);
4 декабря - опера Александра Бородина "Князь Игорь" (12+);
5 декабря - балет Карэна Хачатуряна "Белоснежка" (0+).

Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького:

2,3,4 декабря - спектакль по пьесе Владимира Жеребцова "Смута" (12+);
4 декабря - спектакль по произведениям Петрушевской, Злотникова и Распутина "Три романса о любви" (16+);
5 декабря – спектакль по произведению Николая Носова - "Незнайка учится" (6+);
5 декабря - спектакль по пьесе Петра Гладилина – "Вышел ангел из тумана" (12+).

Нижегородский театр юного зрителя:

30 ноября - спектакль по мотивам восточной сказки "Али-Баба и сорок разбойников" (6+).

Нижегородский государственный академический театр кукол:

30 ноября - спектакль по произведению Александра Пушкина "Сказка о царе Салтане" (6+);
3 декабря - спектакль по пьесе Авксентия Цагарели "Ханума" (16+);
4 декабря - спектакль по пьесе Самуила Маршака "Кошкин дом" (6+);
4 декабря - спектакль Карагандинского академического театра музыкальной комедии по произведению Корнея Чуковского - "Праздник Мухи-Цокотухи" (0+);
5 декабря - спектакль по сказке Самуила Маршака  "Двенадцать месяцев" (6+);
5 декабря - музыкальная феерия Карагандинского академического театра музыкальной комедии по произведению Редьярда Киплинга "Рикки-Тикки-Тави" (0+).

Детский театр "Вера":

30 ноября - спектакль по сценарию Виктора Трегубенко "Домик для царя зверей" (0+);
1 декабря - спектакль по сказке Ирины Карнауховой и Леонида Браусевича "Колокола-лебеди" (6+);
3 декабря - спектакль по мотивам пьесы Уильяма Шекспира "Трагическая история Гамлета, принца датского" (16+); 
4 декабря - спектакль по пьесе Виктора Ольшанского "Стеклянный, оловянный, деревянный" (6+);
5 декабря - спектакль по пьесе Софьи Прокофьевой и Ирины Токмаковой "Финист Ясный Сокол" (6+).

Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова: 

4 декабря - мюзикл на музыку Максима Дунаевского "Три Мушкетера" (12+).

Театр Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева:

4,5 декабря - спектакль кукольного отделения по мотивам романа Николая Носова "Незнайка на Луне" (12+);
4 декабря - спектакль драматического отделения по пьесе Александра Островского "Гроза" (16+);
5 декабря - спектакль драматического отделения по пьесе Карло Гольдони "Кьоджинские перепалки" (16+).

Нижегородская филармония им. Ростроповича:

29 ноября - концерт "Мировые звезды аргентинского танго" (6+);
1 декабря - концерт "Н.Ф. фон Мекк - П.И. Чайковский" - абонемент №9 "Три вечера с Евгением Князевым" (6+);
2 декабря - концерт Екатерины Анохиной (цимбалы) в рамках Дней Венгрии (6+);
3 декабря - концерт Елены Башкировой (фортепиано, Израиль) "Моцарт, Дворжак, Бетховен/Лист, Шуман" - абонемент №5 "Рояль. Шедевры трех веков" (6+);
4 декабря - концерт академического симфонического оркестра "Пуленк, Копленд, Гуммель, Брамс" - абонемент №3 "Оркестр крупным планом" (6+);
5 декабря - концерт "Огонь" - абонемент №11 "По ступенькам музыкальных знаний" (0+).

Нижегородская государственная консерватория им. Глинки:

29 ноября - концерт симфонического оркестра консерватории к 75-летию ННГК (6+);
29 ноября - концерт профессора Н.В. Полуновой (флейта) и доцента Т.Е. Неровной (фортепиано) (6+);
30 ноября - концерт к юбилею класса саксофона (6+);
3 декабря - концерт класса заслуженной артистки РФ Татьяны Александровны Хохловой (кафедра сольного пения) (6+);
3 декабря - концерт профессора кафедры концертмейстерского мастерства С.В. Виноградовой (6+);
5 декабря - концерт цикла "Музыкальная культура стран Европы. Латвия, Литва, Эстония" (6+);
5 декабря - концерт заслуженного артиста РФ, профессора Ю.В. Баракин - программа из произведений Флорана Шмитта (6+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

1 декабря - программа "Парад планет" (6+);
2 декабря - программа "Космический мир Снежной королевы" (6+), программа "В глубины Вселенной" (12+), программа "Путь Европы к звездам. Солнце. Звезда нашей жизни" (12+), программа "Угроза из космоса. Астероидная опасность" (12+);
3 декабря - программа "Созвездия" (12+);
4 декабря - программа "Удивительное приключение Дракоши. Космикс" (6+), лекция "Приключения капельки воды" (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), лекция "Путешествие на МКС" (12+), программа "Сокровища Вселенной. На голубой планете. Планета динозавров" (6+), программа "Зрение. Два стеклышка. Удивительный телескоп" (12+), концерт-программа "Музыка среди звезд" (12+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+);
5 декабря - программа "Парад планет" (6+), программа "Хрумка и волшебная ракета. Планета динозавров" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Удивительное приключение Дракоши. Космикс" (6+), обзорная экскурсия по планетарию (6+), программа "Полет фантазии. Возвращение на Луну навсегда. Сокровища Вселенной" (12+), индивидуальный сеанс стыковки на космическом тренажере (12+), лекция "Звездное небо зимы" (12+), программа "Удивительное путешествие по Солнечной системе. Загадки Солнца" (12+), программа "Розетта" (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

НГХМ — Музей русского искусства (Губернаторский дом): экспозиция "Русское искусство XVIII–XIX вв" (0+),  выставка работ Владимира Величко "Живописное измерение" (0+);

НГХМ — Музей зарубежного искусства (Дом Сироткина): экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (0+), экспозиция зарубежного искусства - с декабря (0+), "НИЖГРАФ-2021" (0+);

НГХМ- Искусство ХХ века (НГВК, площадь Минина и Пожарского, 2/2): всероссийская художественная выставка "Единение 2021 год" (0+).

НГИАМЗ - Усадьба Рукавишниковых: выставка "Поэзия стекла" (0+), выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая" (0+), выставка "Веков ушедших пестрое собранье… (страницы истории Нижегородского музея)" (6+), выставка, приуроченная к 125-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки, "Великая всероссийская"(6+), выставка "Нижегородские страницы. 8 историй из жизни губернского города" (6+);

НГИАМЗ - Нижегородский кремль: выставка в Зачатской башне "На лицевой стороне" (0+), экспозиция в Ивановской башне "Подвиг народного единства" (0+), экспозиция в Никольской башне "Град в усть Оки" (0+);

НГИАМЗ – Музей-Покровка, 8: экспозиция самоваров из частной коллекции (0+);

НГИАМЗ – исторический парк "Россия – моя история": интерактивная выставка "Вспомним" (0+), краеведческая экспозиция (0+), интерактивная экспозиция "Россия. ХХ век" (0+), мультимедийная выставка "Рюриковичи. Романовы" (0+);

НГИАМЗ – Технический музей: старинная техника и инструменты (0+);

НГИАМЗ – Игрушечный музей: коллекция художника Александра Лаврова (0+);

Арсенал: выставка работ из коллекции Московского музея современного искусства "Неназываемое" (12+);

Выставочное пространство "Река-Река" (здание Речного вокзала): постоянная экспозиция (0+), экспозиция старинных флотских приборов (0+).

Планируемые мероприятия:

Арсенал:

30 ноября - показ оперы Марка-Антуана Шарпантье "Сошествие Орфея в ад" с комментариями музыковеда Ксении Ануфриевой (12+);
2 декабря - экскурсия по выставке "Неназываемое" с Риммой Газе (12+);
2 декабря - лекция Ксении Ануфриевой "Режиссерская опера - Зачем?" (12+).

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Теги:
Музеи Музыка Театр
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