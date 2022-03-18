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Общество

График работ по строительству и ремонту образовательных учреждений в России не изменился

19 апреля 2022 09:11  [57] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

График работ по строительству и ремонту образовательных учреждений в России не изменился. Об этом заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Напомним, что по поручению президента РФ Владимира Путина к 2025 году в стране должно быть построено не менее 1300 школ, а 1653 школы отремонтированы.

Как сообщила Татьяна Голикова, на сегодняшний уже построены 664 школы. В этом году в эксплуатацию ввели 7 школ на 4,4 тыс. мест, а до конца 2022 года предусмотрено строительство ещё 284 школ на 204 тыс. мест.

Отмечается, что несмотря на экономическую ситуацию, планы по строительству и ремонту школ не изменились, все учебные учреждения будут построены в срок. Федеральные средства на строительство были выделены в полном объеме, а дефицита строительных материалов и оборудования не наблюдается.

Так, в июне 2021 года Нижегородской области было выделено около 1,7 млрд рублей на строительство и реконструкцию семи школ. Средства направлены на создание или реконструкцию следующих образовательных объектов: школа на 1 000 мест в Выксе - в районе ул. Козерадского; школа на 400 мест в рабочем посёлке Виля по адресу: пер. Школьный, 4в (р.п.Выкса); школа на 1225 мест в селе Большая Ельня Кстовского района; школа на 792 учащихся в микрорайоне №3 города Кстова; школа на 1 000 мест в жилом районе Боталово-4 в городе Бор; пристрой к школе №168 на 250 мест в микрорайоне Сортировочный в Нижнем Новгороде; пристрой к зданию МБОУ СОШ №117 в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Также в Нижнем Новгороде в поселке Березовая пойма Московского района будет построена новая школа на 250 мест, в ЖК Новая Кузнечиха Советского района - на 1225 мест (планируемый срок ввода - октябрь 2022 года). Дополнительно прорабатывается вопрос о строительстве школы на 800 мест в ЖК "Маяк" Нижегородского района.

8 новых школ в Нижнем Новгороде планируется построить по концессии. Речь идет о строительстве в 2023 году школы на 700 мест в ЖК "Цветы-1" в Приокском районе, на 400 мест - на ул. Украинская в Ленинском районе, на 1600 мест - в ЖК "Зенит" в Советском районе, на 700 мест - в ЖК "Новая Кузнечиха" в Советском районе.

В 2024 году будут построены школы в ЖК "Торпедо" в Автозаводском районе на 1100 мест, на 1100 мест – в микрорайоне "Мончегорский" в Автозаводском районе, на 800 мест – в ЖК "Белый город" в Советском районе и на 405 мест – на ул. Вязниковская в Канавинском районе.

В перспективе планируется увеличение площади школ за счет пристроев № 126 Автозаводского района - на 400 мест, №183 Сормовского района - на 400 мест, к лицею №82 Сормовского района - на 400 мест.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство двух школ в Арзамасе.

Кроме того, в Нижнем Новгороде ведется строительство крупнейшего в России образовательного комплекса "Школа 800", который будет состоять из трёх учебных корпусов (на 1 500 мест - на бульваре Южный в Автозаводском районе, на 1 500 мест в мкр. "Верхние Печёры" в Нижегородском районе и на 1 100 мест - в границах улиц Машинная-Победная в Сормовском районе. Также в комплекс будет входить центр дополнительного образования на 450 мест, расположенный на Бору.

Корпус в Верхних Печерах будет открыт уже 1 сентября.

Как рассказала министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, за последние 4 года в регионе детсадах было создано более чем 5,5 тысяч новых мест, что позволило сократить очередь в нижегородские детсады для детей от 1,5 до 3 лет в 3 раза.

Также в Нижегородской области ведется строительство 20 новых детских садов, включая 10 в Нижнем Новгороде.

Работы по строительству и ремонту образовательных учреждений направлены на обеспечение 100% доступности дошкольного образования и ликвидацию третьей смены обучения.

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Теги:
Строительство Школы
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