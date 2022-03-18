Маршрут А-95 сохранят в Нижнем Новгороде по просьбам медиков и сотрудников промпредприятий Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде на базе областной больницы им. Семашко состоялась очередная встреча по вопросам предстоящих изменениях маршрутной сети. В обсуждении приняли участие более 300 врачей из ведущих лечебных заведений Нижнего Новгорода.

Как рассказали в областном правительстве, медики предложили внести ряд изменений в маршруты общественного транспорта для более удобного проезда к учреждениям здравоохранения.

В частности, представители больницы №39 предложили сохранить маршрут А-95. Ранее такая позиция прозвучала от сотрудников промышленных предприятий Сормовского и Автозаводского районов.

После повторного анализа работы общественного транспорта было принято решение сохранить маршрут.

Специалисты областной детской больницы отметили, что при отмене маршрутки Т-31 до кардиоцентра и детской областной больницы не смогут добраться жители Щербинок. Разработчики сообщили, что по итогам анализа пассажиропотока вместо маршрута Т-31 планируется запустить более вместительные муниципальные автобусы А-29 с интервалом движения 10-15 минут. То есть фактически маршрут будет сохранён.

Медики из Верхних Печёр попросили переместить остановки общественного транспорта таким образом, чтобы А-1 и А-90 останавливались в одном месте. Разработчики пообещали оценить целесообразность данной идеи.

Как отметил директор ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Артём Бафанов, с начала обсуждения новой маршрутной сети поступило уже около 1 500 предложений и порядка 500 из них приняты. "Работать над поступающими обращениями мы продолжим вплоть до утверждения документов планирования новых маршрутов", - добавил он.

Напомним, что внедрение новой маршрутной сети запланировано на лето и осень 2022 года.

Ранее сообщалось, что интерактивная карта новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде будет запущена до конца апреля. Согласно информации, с помощью карты нижегородцы смогут построить оптимальный маршрут на общественном транспорте "из точки А в точку Б".

Кроме того, уже запущена "горячая линия" по работе новой маршрутной сети.