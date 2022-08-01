Фото:
Развлекательная программа "Культурные выходные" стартует в Нижнем Новгороде 6 августа. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев.
Согласно информации, мероприятия будут проходить каждые выходные до Дня города на Нижне-Волжской набережной у причала №4, напротив здания фабрики "Маяк".
Как рассказал Юрий Шалабаев, "Культурные выходные" предваряют основные мероприятия ко Дню города.
Программа на 6 августа:
16:00 - мастер-класс по граффити, рассказ об искусстве стрит-арта,
16:20 - мастер-класс по уличным танцам,
17:00 - танцевальный баттл среди гостей,
18:00 - награждение победителей танцевального баттла,
18:05-18:30 – музыкальный сет от Dj Tornado.
Программа на 7 августа:
16:05 Мастер-класс по жонглированию,
16:40 Выступление артистов театра "Мабу",
17:20 Урок актерского мастерства "Искусство движения",
18:00- 18:30 – музыкальный сет от Dj KFYL.
Следующие культурные выходные пройдут 13 и 14 августа.
Напомним, что в Нижнем Новгороде на эти выходные подготовлена большая развлекательная программа.
Так, 6 и 7 августа на территории нижегородского парка "Швейцария" пройдет второй гастрономический фестиваль для всей семьи "Да, шеф!" . Гостей праздника ждут зрелищные кулинарные баттлы, костюмированное шествие, концерт Мити Фомина и много вкусной местной еды и локальных продуктов.
6 августа в ТРЦ "Фантастика для всех желающих выступит Сергей Лазарев.
Нижегородцы и гости города смогут посетить концерты и экскурсии от "Заповедных кварталов", а на ярмарке народных промыслов на Нижне-Волжской набережной организуют мастер-классы и развлекательные программы.
Также была опубликована программа нижегородского музыкального мультижанрового фестиваля "Столица закатов" на 5-7 августа и программа фестиваля "Гастрономическая Рождественская" на 6 августа.
Кроме того, ГЖД в Нижнем Новгороде на 6 и 7 августа подготовила праздничные мероприятия ко Дню железнодорожника.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+