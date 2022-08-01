Развлекательная программа "Культурные выходные" стартует в Нижнем Новгороде 6 августа Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Развлекательная программа "Культурные выходные" стартует в Нижнем Новгороде 6 августа. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Согласно информации, мероприятия будут проходить каждые выходные до Дня города на Нижне-Волжской набережной у причала №4, напротив здания фабрики "Маяк".

Как рассказал Юрий Шалабаев, "Культурные выходные" предваряют основные мероприятия ко Дню города.

Программа на 6 августа:

16:00 - мастер-класс по граффити, рассказ об искусстве стрит-арта,

16:20 - мастер-класс по уличным танцам,

17:00 - танцевальный баттл среди гостей,

18:00 - награждение победителей танцевального баттла,

18:05-18:30 – музыкальный сет от Dj Tornado.

Программа на 7 августа:

16:05 Мастер-класс по жонглированию,

16:40 Выступление артистов театра "Мабу",

17:20 Урок актерского мастерства "Искусство движения",

18:00- 18:30 – музыкальный сет от Dj KFYL.

Следующие культурные выходные пройдут 13 и 14 августа.

Напомним, что в Нижнем Новгороде на эти выходные подготовлена большая развлекательная программа.

Так, 6 и 7 августа на территории нижегородского парка "Швейцария" пройдет второй гастрономический фестиваль для всей семьи "Да, шеф!" . Гостей праздника ждут зрелищные кулинарные баттлы, костюмированное шествие, концерт Мити Фомина и много вкусной местной еды и локальных продуктов.

6 августа в ТРЦ "Фантастика для всех желающих выступит Сергей Лазарев.

Нижегородцы и гости города смогут посетить концерты и экскурсии от "Заповедных кварталов", а на ярмарке народных промыслов на Нижне-Волжской набережной организуют мастер-классы и развлекательные программы.

Также была опубликована программа нижегородского музыкального мультижанрового фестиваля "Столица закатов" на 5-7 августа и программа фестиваля "Гастрономическая Рождественская" на 6 августа.

Кроме того, ГЖД в Нижнем Новгороде на 6 и 7 августа подготовила праздничные мероприятия ко Дню железнодорожника.