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Спорт

ХК "Торпедо" примет участие в праздновании Дня города на площади Минина и Пожарского

19 августа 2022 09:43  [96] Спорт

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

ХК "Торпедо" примет участие в праздновании Дня города на площади Минина и Пожарского. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Согласно информации, 20 августа пройдет презентация команды перед началом нового сезона, представление новичков, тренерского штаба, а также вручение хоккеистам новой игровой формы.

Начало встречи с командой - 16:00. Вход свободный.

"Приглашаем вместе с командой отметить главный городской праздник, продемонстрировать свою поддержку, а также пожелать торпедовцам успехов в новом сезоне Континентальной Хоккейной Лиги!", - говорится в сообщении.

Напомним, что в новом сезоне ХК "Торпедо" возглавляет Игорь Ларионов. Также команда представила новый логотип.

Ранее сообщалось, что "Парад духовых оркестров" пройдет на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде 20 августа.

Также ранее была опубликована программа музыкального фестиваля "Столица закатов" на 19-21 августа, программа фестиваля воздухоплавания "Приволжская Фиеста" и программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода.

Кроме того, программы ко Дню города подготовили и в нижегородских парках.

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Теги:
День города ХК "Торпедо"
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