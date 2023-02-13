Родственникам нижегородского участника СВО Олега Зотова вручили Орден Мужества Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Родственникам нижегородца Олега Зотова, погибшего в ходе специальной военной операции, вручили Орден Мужества. Об этом сообщили в администрации Канавинского района Нижнего Новгорода.

Согласно информации, награду супруге солдата Екатерине Зотовой и его отцу Михаилу Зотову вручил глава района Олег Алешин.

"Подвиг Олега Зотова мы всегда будем ставить в пример подрастающему поколению. Олег Михайлович отдал жизнь ради безопасности России и своего народа, показал пример стойкости и верности Родине. Он настоящий Герой, память о котором останется в наших сердцах", - сказал он.

На церемонии вручения награды присутствовали врио военного комиссара Ленинского и Канавинского района Юрий Тиунов, а также кадеты гимназии №2.

Ранее сообщалось, что также посмертно Орденом Мужества были награждены нижегородцы Михаил Раку, Сергей Франко и Сергей Бурасов.

Кроме того, уроженец города Навашино Нижегородской области Роман Черёмухин награждён медалью "Золотая Звезда" за героизм, проявленный в ходе специальной военной операции на Украине. А житель Нижнего Новгорода Жанайдар Сандыбаев награждён медалью "За отвагу"