Работа общественного транспорта в Нижнем Новгороде будет продлена 24 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Работа общественного транспорта в Нижнем Новгороде будет продлена до 00:00 25 июня в связи с празднованием Дня молодежи.

Так, с 22:00 субботы и до окончания работы метро поезда будут курсировать с интервалом 5 минут.

По окончании праздничных мероприятий с площади Свободы по нагорной части будут отправляться троллейбусы по маршрутам 9, 13 и 17, автобусы по маршрутам А-1, А-2, А-41, А-45, А-61, А-62, А‑92; в направлении Сормовского и Московского районов: автобусы по маршрутам А-3, А-9, А-45, А-48, А-71, А-95; в направлении Ленинского и Автозаводского районов: А-20, А-40, А-58, А-64, А-68.

С площади Горького от остановки возле Сбербанка будут отправляться троллейбусы маршрута 31, автобусы маршрутов А-1, А-26, А-41, А-45, А-61, А-62, А-92 по нагорной части и автобусы маршрутов А-40, А-58, А-64, А-68 в направлении Автозаводского и Ленинского районов.

С площади Горького от остановки возле Дома Связи будут отправляться автобусы в направлении Сормовского и Московского районов А-3, А-9, А-45, А-48, А-71, А-95.

Со Стрелки (улица Советская) по заречной части (посадка на остановке со стороны Ярмарки) будут отправляться автобусы А-3, А-40, А-45, А-64, А-68, А-71, А-90, А-95; по нагорной части (посадка на остановке со стороны набережной) – автобусы по маршрутам А-26, А-41, А-43, А-45, А-61, А-92.

В районе парка Швейцария (остановки "Улица Медицинская", "Улица Сурикова") можно будет воспользоваться троллейбусами 13 и 31, автобусами А-1, А-2, А-12, А-30, А-37, А-43, А-68, А-72 в соответствии с расписанием выходного дня.

Ранее сообщалось, что движение транспорта временно приостановят на некоторых улицах в центре Нижнего Новгорода 24 и 25 июня.

Также напомним, что движение транспорта приостановят в центре Нижнего Новгорода с 22 до 27 июня. Ограничения затронут участок площади Минина и Пожарского - от улицы Варварской до Верхне-Волжской набережной, Георгиевский съезд, а также на отрезке от Пискунова до площади Минина и Пожарского - участки улиц Минина и Ульянова.

Отметим, что в этом году основная площадка празднования всероссийского Дня молодежи будет организована в Нижнем Новгороде.

На площади Минина и Пожарского выступит Дима Билан, а закроет День молодежи шоу Ильи Авербуха на стадионе "Нижний Новгород".

Также ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал о программе ко Дню молодежи в городских парках.