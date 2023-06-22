Экскурсии на электрокатамаране "ЭкоходЪ" в Нижнем Новгороде
Благоустройство парка имени Кулибина
Сезон летних благотворительных концертов в филармонии
Фестиваль фортепианной музыки Pianissimo в пакгаузах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
22 июня 2023 18:40  [45] Арзамасская бригада скорой медицинской помощи победила в областном конкурсе профессионального мастерства
22 июня 2023 18:26  [109] Работа общественного транспорта в Нижнем Новгороде будет продлена 24 июня
22 июня 2023 18:17  [85] Движение транспорта временно приостановят на некоторых улицах в центре Нижнего Новгорода 24 и 25 июня
22 июня 2023 18:04  [93] Владимир Беспалов: "Важно не просто сохранить, а увеличить темпы работ по капремонту многоквартирных домов, достигнутые в 2022 году"
22 июня 2023 17:44  [119] Строительство Южного обхода Арзамаса близится к завершению
22 июня 2023 17:34  [109] Шесть нижегородских проектов победили в региональном отборе на форум "Сильные идеи для нового времени"
22 июня 2023 17:12  [115] Критерии капитального ремонта планируется обновить в Нижегородской области
22 июня 2023 17:02  [115] До конца 2023 года более 2,9 тыс. нижегородцев смогут улучшить свои жилищные условия
22 июня 2023 16:50  [128] Билеты на поезд "Ласточка" из Москвы в Нижний Новгород начнут продавать за 90 суток
22 июня 2023 16:22  [144] Более 10 опасных объектов ликвидируют в Нижегородской области в рамках проекта "Генеральная уборка"
Общество

Работа общественного транспорта в Нижнем Новгороде будет продлена 24 июня

22 июня 2023 18:26  [109] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Работа общественного транспорта в Нижнем Новгороде будет продлена до 00:00 25 июня в связи с празднованием Дня молодежи.

Так, с 22:00 субботы и до окончания работы метро поезда будут курсировать с интервалом 5 минут.

По окончании праздничных мероприятий с площади Свободы по нагорной части будут отправляться троллейбусы по маршрутам 9, 13 и 17, автобусы по маршрутам А-1, А-2, А-41, А-45, А-61, А-62, А‑92; в направлении Сормовского и Московского районов: автобусы по маршрутам А-3, А-9, А-45, А-48, А-71, А-95; в направлении Ленинского и Автозаводского районов: А-20, А-40, А-58, А-64, А-68.

С площади Горького от остановки возле Сбербанка будут отправляться троллейбусы маршрута 31, автобусы маршрутов А-1, А-26, А-41, А-45, А-61, А-62, А-92 по нагорной части и автобусы маршрутов А-40, А-58, А-64, А-68 в направлении Автозаводского и Ленинского районов.

С площади Горького от остановки возле Дома Связи будут отправляться автобусы в направлении Сормовского и Московского районов А-3, А-9, А-45, А-48, А-71, А-95.

Со Стрелки (улица Советская) по заречной части (посадка на остановке со стороны Ярмарки) будут отправляться автобусы А-3, А-40, А-45, А-64, А-68, А-71, А-90, А-95; по нагорной части (посадка на остановке со стороны набережной) – автобусы по маршрутам А-26, А-41, А-43, А-45, А-61, А-92.

В районе парка Швейцария (остановки "Улица Медицинская", "Улица Сурикова") можно будет воспользоваться троллейбусами 13 и 31, автобусами А-1, А-2, А-12, А-30, А-37, А-43, А-68, А-72 в соответствии с расписанием выходного дня.

Ранее сообщалось, что движение транспорта временно приостановят на некоторых улицах в центре Нижнего Новгорода 24 и 25 июня.

Также напомним, что движение транспорта приостановят в центре Нижнего Новгорода с 22 до 27 июня. Ограничения затронут участок площади Минина и Пожарского - от улицы Варварской до Верхне-Волжской набережной, Георгиевский съезд, а также на отрезке от Пискунова до площади Минина и Пожарского - участки улиц Минина и Ульянова.

Отметим, что в этом году основная площадка празднования всероссийского Дня молодежи будет организована в Нижнем Новгороде.

На площади Минина и Пожарского выступит Дима Билан, а закроет День молодежи шоу Ильи Авербуха на стадионе "Нижний Новгород".

Также ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал о программе ко Дню молодежи в городских парках.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Акция Свеча памяти в нижегородском Парке Победы
22 июня 2023 09:53Акция "Свеча памяти" в нижегородском Парке Победы
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph