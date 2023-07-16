Работу парконов усилят в центре Нижнего Новгорода по маршрутам автобусов Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

В центре Нижнего Новгорода будет усилена работа парконов. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Напомним, площадь Свободы закрыли для строительства метро с 8 июля. В связи с перекрытиями был изменен режим работы светофоров на 14 перекрёстках, в центре Нижнего Новгорода ограничили стоянку, а автобусы пустили по новым маршрутам с организацией новых остановок общественного транспорта.

Согласно информации, мобильные комплексы фото-видеофиксации будут курсировать по центральным улицам, где проходят новые маршруты автобусов.

Прежде всего они будут контролировать зоны автобусных остановок, где уже стоят ограничительные знаки, чтобы там не парковались машины.