Работу парконов усилят в центре Нижнего Новгорода по маршрутам автобусов

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В центре Нижнего Новгорода будет усилена работа парконов. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".
Напомним, площадь Свободы закрыли для строительства метро с 8 июля. В связи с перекрытиями был изменен режим работы светофоров на 14 перекрёстках, в центре Нижнего Новгорода ограничили стоянку, а автобусы пустили по новым маршрутам с организацией новых остановок общественного транспорта.
Согласно информации, мобильные комплексы фото-видеофиксации будут курсировать по центральным улицам, где проходят новые маршруты автобусов.
Прежде всего они будут контролировать зоны автобусных остановок, где уже стоят ограничительные знаки, чтобы там не парковались машины.Ранее сообщалось, что нижегородские мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД начали отслеживать выезд на встречную полосу.
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