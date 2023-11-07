Новый сервис для застройщиков запустят на нижегородской площадке ГИСОГД Бизнес

В государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) до конца текущего года будет запущен новый сервис в "Личном кабинете застройщика". Как сообщили в нижегородском Минстрое, дополнительный функционал позволит в онлайн-режиме получать разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

Министр строительства региона Дмитрий Груничев отметил, что ключевая цель нового сервиса – облегчить застройщикам работу с документацией, необходимой для строительства новых объектов. Раздел будет не только функциональным, но и удобным для использования.

С помощью сервиса можно будет получить в электронном виде такие государственные услуги, как "Выдача разрешения на строительство" и "Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию". Для этого пользователям понадобится авторизация через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова добавила, что региональная ГИСОГД недавно была отмечена в числе лучших практик бережливого проекта "Сквозной инвестиционный поток".

"Сегодня мы продолжаем формировать дальнейшие организационные и технологические шаги по совершенствованию предоставления госуслуг с помощью региональной ГИСОГД", – подчеркнула глава Минграда.

Стоит отметить, что подать заявление о разрешении на строительство и ввод объекта в эксплуатацию можно также через Госуслуги, в МФЦ, или в канцелярии Минстроя. Для этого нужно собрать пакет документов - в бумажном виде или на электронном носителе. в виде пакета документов или на электронном носителе. Чаще всего застройщики обращаются напрямую в региональный Минстрой. Такие обращения рассматриваются в течение пяти рабочих дней.

Напомним, что геопортал по градостроительной деятельности в Нижегородской области был запущен в ноябре 2019 года. В мае 2021 года портал ГИСОГД стал вторым среди открытых систем пространственных данных крупнейших городов России, а в октябре прошлого года он был запатентован Нижегородской областью и был внесен в Реестр программ для ЭВМ.

В марте 2022 года нижегородский портал ГИСОГД был размещён в Национальном фонде алгоритмов и программ. Платформой активно пользуются архитекторы, застройщики, инвесторы и сотрудники органов власти.

На сегодняшний день количество пользователей сайта составляет более 1,2 тысячи человек, а количество внесённых в систему сведений, документов и материалов превысило 5 млн.