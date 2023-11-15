Собрание депутатского объединения "Единой России" прошло в Думе Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

21 ноября в Гордуме Нижнего Новгород прошло собрание депутатского объединения партии "Единая Россия".

В ходе заседания депутаты ознакомились с формированием бюджета Нижнего Новгорода на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Первый замдиректора департамента финансов Владимир Лакасев сообщил, что собственные доходы города рассчитаны в сумме 26,62 млрд рублей. Основные источники формирования - НДФЛ, УСН и неналоговые доходы. А вот сумма межбюджетных трансфертов будет уточнена после окончательного принятия областного бюджета.

Расходы бюджета составят 29,63 млрд рублей. При этом 46% из них будут направлены на финансирование социальной сферы - это на 2 млрд больше, чем в прошлом году. Также запланированы расходы на развитие парковых зон города, создание новых спортивных и детских площадок, содержание и ремонт дорог.

Также депутаты обсудили реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" на территории Нижнего Новгорода, заявки на участие в котором собирались с 16 октября по 17 ноября. Всего на конкурсный отбор по всему региону поступило 1018 инициатив.

От Нижнего Новгорода был заявлен 91 проект на общую сумму 222,8 млн рублей. Самыми активными районами стали Автозаводский (16 заявок), Канавинский (14 заявок) и Сормовский (13 заявок). Самой популярной номинацией стала "Наши дороги", на неё поступило 44 заявки.

С 20 ноября на сайте golosza.ru проходит Голосование в поддержку инициативных проектов продлится до 20 декабря. Проекты-победители будут реализованы в следующем году.

"Мы видим, что проект становится очень популярным, как с точки зрения выдвижения инициатив, так и по участию нижегородцев в голосовании. Жители включились в него очень активно! Приглашаю всех нижегородцев проголосовать и поддержать инициативный проект на своей территории, чтобы городская среда вокруг нас продолжала меняться в лучшую сторону", – прокомментировал руководитель депутатского объединения "Единой России", зампредседателя Гордумы Евгений Костин.

Также в ходе заседания с докладом выступил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников. Он рассказал о полной готовности служб коммунального хозяйства и снегоуборочной техники к зимнему сезону 2023-2024.

За два года парк спецтехники обновлен на 307 единиц, в этом году заключен контракт на закупку более 100 единиц спецтехники и необходимого оборудования.

Председатель комиссии по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович напомнил об интернет-платформе "Лобачевский", на которой можно оставлять жалобы и получать актуальную информацию по уборке и состоянию дорог. "Такой формат позволяет более эффективно реагировать на обращения нижегородцев городским властям", – указал депутат.

Андрей Житников также представил информацию о состоянии дорожного покрытия в городе. По итогам уходящего года был выполнен ремонт дорог - как карточный, так и ямочный, объем которого на 96% превысил показатели 2022 года. Зимой для оперативного ремонта аварийных участков используется рециклер, что позволяет в увеличенных объёмах устранять деформацию дорожного покрытия при отрицательных температурах.

Об итогах реализации партийного проекта "Цифровая Россия" в Нижнем Новгороде депутатам рассказал его региональный координатор, гендиректор ООО "Эртоп Диджитал" Константин Верховинский.

Так, с апреля по ноябрь были поддержаны информационно такие крупные мероприятия, как ЦИПР-2023, "Digital-Оттепель", День молодёжи, Молодёжный форум "Метеор". Кроме этого, было проведено около 20 собственных мероприятий, таких как всероссийские уроки цифровой грамотности, уроки профориентации для школьников, круглые столы, посвящённые цифровой журналистике и телевидению. Благодаря проекту школьники смогли побывать на дне открытых дверей в нижегородских IT-компаниях.

Также депутаты ознакомились с мероприятиями, приуроченным к празднованию Нового года в Нижнем Новгороде. Директор депкультуры Светлана Гуляева рассказала, что акцент в праздничной программе будет сделан на благотворительном начале. Праздничные мероприятия пройдут на самых разных городских площадках, в том числе в учреждениях культуры, библиотеках и парках.

В продолжение новогодней темы зампредседателя Думы Владимир Тарасов призвал коллег-депутатов поддержать благотворительную акцию "Серебряная ёлка", которая проходит в рамках партпроекта "Старшее поколение" на площадке Штаба общественной поддержки. Там организован сбор подарков для постояльцев стационарных учреждений социального обслуживания и одиноких пенсионеров.

"Каждый депутат может собрать необходимые вещи для одиноких пожилых людей на своем округе, например: тёплые пледы, постельное бельё, полотенца, домашнюю одежду и продуктовые наборы. Собранные подарки будут переданы пенсионерам в канун Нового года. Таким образом вы сможете подарить новогоднее настроение и помочь тем, кто нуждается в наших заботе и внимании", – отметил Владимир Тарасов.