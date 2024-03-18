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Спорт

Сборная НГПУ по флорболу завоевала серебро на всероссийских соревнованиях

28 марта 2024 17:11  [90] Спорт

Фото: пресс-служба НГПУ им. Козьмы Минина

Сборная Мининского университета по флорболу приняла участие во Всероссийских соревнованиях второй лиги.

Как сообщает пресс-служба вуза, турнир прошел в Нижнем Новгороде. В состязаниях участвовали студенческие команды из Северодвинска, Архангельска, Москвы и Нижнего Новгорода.

По результатам игр Мининский университет занял второе место и удостоился права участия в первой лиге в сезоне 2024/2025.

Ректор НГПУ им. Козьмы Минина Виктор Сдобняков поздравил ребят с победой. 

"Вуз создает все условия для качественных и безопасных тренировок, тренерский состав профессионально работает с командой. Теперь наши спортсмены будут выступать на новом уровне, а мы со своей стороны скорректируем для них график обучения и окажем необходимую поддержку" - сказал Виктор Сдобняков.

Тренирует команду Владимир Горшененко. Ему помогают выпускники факультета физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности Мининского университета Роман Сошников, Евгений Лобанов и Александр Заварзин.

Ранее сообщалось, что нижегородская спортсменка Элизабет Абраамян впервые в истории настольного тенниса 21 века стала трёхкратной чемпионкой России на главных национальных соревнованиях.

 

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