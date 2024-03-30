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Общество

Водооткачивающая техника работает во всех районах Нижнего Новгорода

15 апреля 2024 17:06  [46] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Водооткачивающая техника работает во всех районах Нижнего Новгорода. Как сообщают районные администрации города, дорожные и коммунальные службы откачивают воду и чистят ливневые решетки. 

В Канавинском районе спецтехника откачивает воду в микрорайонах Гордеевский, Сортировочный, Мещерский, на улицах Архимеда, Советской и Акимова. Кроме того, на оперативном контроле у администрации района находятся наиболее проблемные улицы, где скапливается вода.

В Московского района водооткачивающая техника работает на улицах Чаадаева и Рябцева, а также на Куйбышева, Березовской около школы № 70 и на Волнистой. Одновременно с этим дорожные рабочие чистят прибордюрные полосы, собирают мусор с улиц района, а также приводят в порядок общественные пространства, которые были благоустроены по проекту “Формирование комфортной городской среды”.

Весь день в Автозаводском районе шла откачка дождевой воды по адресам: 6 микрорайон, 7А, 15-17; Мончегорская; Переходникова, 3; ул. Дьяконова, 2/6; перекресток Дьяконова - Детская; ул. Газовская, 19; ул. Юлиуса Фучика, 39 и др.

В Сормовском районе также как и в других районах города откачивают воду на пр. 70 лет Октября, на участках улиц Светлоярской, Гаугеля, Федосеенко и других.

В полной готовности к работе находится спецтехника в Ленинском районе. Проблемные участки дорог, которые подвержены подтоплениям, находятся на особом контроле.

Непрерывный мониторинг улично-дорожной сети идет в Нижегородском районе. Коммунальщики очищают решетки дождеприемных колодцев и ливневой канализации. В ближайшее время начнут очищать ливневки рпо улицах Деловой, Богдановича, Родионова, Яблоневой, Бринского и других.

В Приокском районе дорожные рабочие объезжают с проверками улично-дорожную сеть, а дворники мониторят придомовые участки. Особое внимание уделяется местам, где вода может собраться.

В Советском районе дорожные службы очистили дождеприемные колодцы от листвы и случайного мусора. Специалисты МБУ "РЭД" проводят мониторинг состояние улиц, при необходимости на участки оперативно будет направлена водооткачивающая техника.

Ранее сообщалось, что во всех районах Нижнего Новгорода проходят субботники в рамках месячника по благоустройству

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Теги:
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