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Общество

Архитектурная концепция утверждена для бульвара Юбилейного в Нижнем Новгороде

16 апреля 2024 10:42  [78] Общество

Фото: сайт мэрии Нижнего Новгорода

Архитектурная концепция утверждена для Юбилейного бульвара в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Специалисты проанализировали наружное оформление зданий на бульваре и установили, что большая часть информационных конструкций устарела. Также большинство конструкций выполнено из некачественных материалов и расположено хаотично, без учета стилистических особенностей зданий.

Новая концепция запрещает использовать на информационных конструкциях декоративные шрифты, растягивать буквы по ширине и высоте.

"Определенные требования введены и для входных групп зданий, в частности, теперь запрещается устанавливать на козырьки и навесы дополнительные элементы, а также закрывать декоративные и архитектурные элементы зданий",- говорится в сообщении.

Ранее в Нижнем Новгороде утвердили архитектурно-художественную концепцию проспекта Гагарина, улиц Ванеева, ВеденяпинаУльяноваЧкалова, Октябрьской, НовойГорькогоКостинаГрузинской, проспектов Молодежного и Ленинаплощади Революции. Также был обновлен дизайн-код улицы Рождественской.

Напомним, проект реставрации дома купца Переплетчикова в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу.

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Теги:
Архитектура Сормовский район
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