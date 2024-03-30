Архитектурная концепция утверждена для бульвара Юбилейного в Нижнем Новгороде Общество

Фото: сайт мэрии Нижнего Новгорода

Архитектурная концепция утверждена для Юбилейного бульвара в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Специалисты проанализировали наружное оформление зданий на бульваре и установили, что большая часть информационных конструкций устарела. Также большинство конструкций выполнено из некачественных материалов и расположено хаотично, без учета стилистических особенностей зданий.

Новая концепция запрещает использовать на информационных конструкциях декоративные шрифты, растягивать буквы по ширине и высоте.

"Определенные требования введены и для входных групп зданий, в частности, теперь запрещается устанавливать на козырьки и навесы дополнительные элементы, а также закрывать декоративные и архитектурные элементы зданий",- говорится в сообщении.

Ранее в Нижнем Новгороде утвердили архитектурно-художественную концепцию проспекта Гагарина, улиц Ванеева, Веденяпина, Ульянова, Чкалова, Октябрьской, Новой, Горького, Костина, Грузинской, проспектов Молодежного и Ленина, площади Революции. Также был обновлен дизайн-код улицы Рождественской.

Напомним, проект реставрации дома купца Переплетчикова в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу.