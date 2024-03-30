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Общество

Более 85 тысяч обращений граждан поступило в администрацию Нижнего Новгорода в 2023 году

19 апреля 2024 14:24  [30] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 85 тысяч обращений граждан поступило в администрацию Нижнего Новгорода в 2023 году. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии депутатам Гордумы Нижнего Новгорода.

"Наряду с поддержкой общественных инициатив, большую значимость имеет и расширение возможностей для взаимодействия с жителями города и получения от них обратной связи. В последние годы в обеспечении оперативного и эффективного диалога возрастает роль цифровых сервисов", – сказал глава города.

По словам Юрия Шалабаева, для предоставления доступа к информации о событиях в городе и принимаемых решениях помимо официального сайта активно используются возможности социальных сетей.

"Расширяется функционал мобильного приложения "Мой Нижний Новгород", которое позволяет по-новому взглянуть на наш город, обратить внимание на интересные места и активности, которых в последнее время становится всё больше", – отметил глава Нижнего Новгорода.

Юрий Шалабаев подчеркнул, что на постоянной основе ведется работа с обращениями граждан, которых за прошедший год поступило чуть более 22 тысяч, из них 50% - в электронном виде через интернет-приемную.

"Еще через один канал связи платформу "Лобачевский" в течение прошлого года жителями города было направлено более 63 тысяч сообщений", – заявил глава города.

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Теги:
Гордума Юрий Шалабаев
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