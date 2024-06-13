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Общество

Семейство яков из зоопарка "Лимпопо" пополнилось долгожданной малышкой

17 июня 2024 10:24  [133] Общество

Фото: пресс-служба зоопарка Лимпопо

Яки из нижегородского зоопарка "Лимпопо" в очередной раз стали родителями. Как сообщает пресс-служба зоопарка, в семействе парнокопытных на свет появилась долгожданная малышка.  До этого у пары рождались только мальчики. 

По словам генерального директора зоопарка "Лимпопо" Владимира Герасичкина, теленок появился на свет ранним утром, однако к приходу первых посетителей в зоопарк малышка уже встала на ножки и пила мамино молочко.

Аппетит у новорожденной хороший, поэтому ее маме был увеличен рацион питания на 20%. Что касается папы, которого зовут Гамлет, то его временно оградили от мамы и теленочка, чтобы в порыве отцовских чувств он не причинил малышке вреда.

По данным пресс-службы зоопарка, по внешности и характеру маленькая телочка пошла в маму. На ее голове также, как и у родительницы, красуется белая "звездочка".  Кроме того, она, как и мама, любознательная и активная.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Нижнего Новгорода родился птенец редкого белого журавля, а самка японского макака по имени Манана впервые стала мамой.

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Теги:
Животные Зоопарк
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