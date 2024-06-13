Более 3,5 тысяч бюджетных мест открыты в Университете Лобачевского в этом году Общество

Фото: пресс-служба ННГУ им Лобачевского

Приёмная кампания в высшие учебные заведения начинается в России 20 июня. В этом году в ННГУ имени Н.И. Лобачевского открыты 3614 бюджетных мест, включая ординатуру, сообщает пресс-служба вуза.

В настоящее время университет Лобачевского реализует 450 образовательных программ, 109 программ аспирантуры и 120 программ повышения квалификации.

Впервые в этом году в вузе открыта квалификация по направлению "Прикладная механика" в Институте информационных технологий, математики и механики ННГУ, бакалавриат по направлению "Дизайн" в рамках профиля "Графический дизайн" в Высшей школе искусств и дизайна ННГУ, а также магистратура по направлению "Лингвистика" в Институте филологии и журналистики ННГУ.

По словам ректора Университета Лобачевского Олега Трофимова, в текущем году в общей сложности увеличено на 300 бюджетных мест на дневной форме обучения бакалавриата и специалитета, а также магистратуры.

Самое большое количество бюджетных мест, открыто в направлении "Биология" - 12 мест, далее идут "Прикладная математика и информатика" -110, "Фундаментальная информатика и информационные технологии"-100, "Химия"-82 и "Прикладная информатика" - 80 мест.

Начиная с 20 июня, абитуриенты бакалавриата и специалитета могут подать документы на поступление через Госуслуги или лично в приёмную комиссию ННГУ. Для тех, кто поступает на программы магистратуры, ординатуры и среднего профессионального образования с 20 июня будет открыт личный кабинет для подачи документов на сайте ННГУ.

Ранее сообщалось, что нижегородские вузы выделили около 3 тысяч бюджетных мест на ИТ-специальности.

Кроме того, сообщалось, что студентам хотят сделать бесплатный проезд во всех видах общественного транспорта.